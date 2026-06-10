Visa H-2B en EE.UU.: el Departamento de Trabajo actualiza información clave para solicitudes de octubre

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos comunicó que el próximo 17 de junio realizará una sesión informativa en línea para explicar los pasos para presentar solicitudes del programa de visas H-2B. La convocatoria está dirigida a empleadores y representantes que proyecten incorporar trabajadores temporales para puestos no agrícolas con fecha de inicio a partir del 1° de octubre de 2026.

Visa H-2B: cuándo será el webinar del Departamento de Trabajo para empleadores

La actividad será organizada por la Oficina de Certificación de Mano de Obra Extranjera (OFLC, por sus siglas en inglés) y tendrá una duración estimada de una hora. Durante la actividad se analizarán aspectos relacionados con el envío de solicitudes, los criterios de revisión y los procedimientos administrativos previstos para la próxima etapa de presentación y revisión de solicitudes de certificación laboral H-2B.

Los expertos explicarán los métodos de selección aleatoria y los plazos legales necesarios para cumplir con la normativa federal de manera exitosa David Franklin - Unsplash

Según lo informado por la agencia, la capacitación también incluirá orientaciones para completar la documentación requerida y cumplir los plazos federales antes de la apertura del nuevo ciclo de solicitudes. Los especialistas ofrecerán además recomendaciones para reducir errores frecuentes durante la preparación de expedientes y responderán consultas relacionadas con el proceso de certificación laboral temporal.

El encuentro virtual se desarrollará el miércoles 17 de junio a las 14 hs (horario del este de EE.UU.). La participación se realizará mediante la plataforma Webex y el cupo disponible fue fijado en 1000 asistentes.

Solicitudes H-2B para octubre de 2026: cuál es la ventana de julio

Las autoridades recordaron que existe una ventana específica para iniciar los trámites vinculados con empleos con fecha de inicio el 1° de octubre de 2026. Ese período se extenderá entre el 3 y el 5 de julio.

Durante esos tres días, los empleadores podrán presentar solicitudes de certificación laboral temporal vinculadas al primer tramo semestral del año fiscal 2027. La información brindada en el seminario buscará facilitar el cumplimiento de los requisitos exigidos durante esta etapa.

Además, el Departamento de Trabajo indicó que la grabación del evento quedará disponible posteriormente para quienes no puedan participar en vivo, junto con materiales de consulta complementarios.

La legislación vigente establece un límite anual de 66.000 visas H-2B Fotomontaje realizado con IA (Gobierno de Estados Unidos)

Visa H-2B en EE.UU.: qué empleadores pueden solicitar trabajadores temporales

La visa H-2B es una categoría migratoria de carácter temporal destinada a empleadores estadounidenses que necesitan cubrir puestos de trabajo no agrícolas cuando no encuentran suficiente mano de obra local disponible para desempeñar esas tareas. Para acceder al programa, las empresas deben:

Demostrar que la contratación responde a una necesidad temporal

Demostrar que la incorporación de trabajadores extranjeros no modificará los salarios ni las condiciones laborales de empleados estadounidenses que ocupen funciones similares.

Las necesidades temporales pueden encuadrarse en diferentes situaciones, entre ellas:

Trabajos estacionales.

Incrementos transitorios de demanda.

Requerimientos ocasionales.

Circunstancias excepcionales de corta duración que generen la necesidad de personal adicional.

Cupo H-2B 2027: certificación laboral, límites y permanencia en EE.UU.

La legislación vigente establece un límite anual de 66.000 visas H-2B. Ese total se divide en dos partes iguales:

33.000 permisos para empleos con inicio entre octubre y marzo.

33.000 para puestos que comienzan entre abril y septiembre.

Antes de presentar una petición ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), el empleador debe obtener una certificación laboral temporal emitida por el Departamento de Trabajo. Una vez cumplido ese requisito, puede avanzar con la solicitud migratoria correspondiente.

La permanencia bajo esta clasificación suele autorizarse por períodos temporales que, en conjunto, pueden alcanzar hasta tres años. Los familiares directos del trabajador, incluidos cónyuges e hijos solteros menores de 21 años, pueden acompañarlo mediante la categoría H-4, aunque esa condición no les permite trabajar legalmente en Estados Unidos.