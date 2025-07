Así se gestó el intercambio de prisioneros entre EE.UU. y Venezuela, tras la liberación de migrantes deportados al Cecot

Dos días después de conocerse el acuerdo entre EE.UU., Venezuela y El Salvador por los detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), salieron a la luz más detalles. En total, 252 venezolanos fueron repatriados y 10 estadounidenses detenidos en Venezuela fueron liberados.

Así fueron las negociaciones entre EE.UU., El Salvador y Venezuela

Según consignó The Washington Post, las negociaciones entre EE.UU., Venezuela y El Salvador iniciaron en abril de este año, un mes después de la primera ola de deportaciones en el país norteamericano bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

A fines de marzo, cerca de 238 venezolanos fueron deportados a El Salvador por su presunto vínculo con la organización del Tren de Aragua El Salvador presidential press office

En dichas conversaciones, se estableció la repatriación de los venezolanos detenidos a cambio de la liberación de un “número considerable” de presos políticos de ese país, más los diez detenidos estadounidenses.

A principios de julio, el acuerdo no se concretó por diferencias entre Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., y Richard Grenell, enviado del presidente Trump para Misiones Especiales.

Según reportó The New York Times, el enviado especial del presidente de EE.UU. habría ofrecido a las autoridades venezolanas la continuación de las operaciones petroleras de Chevron en Venezuela a cambio de los detenidos estadounidenses.

Esta propuesta habría generado fricción entre los funcionarios, quiénes no parecían comunicarse entre sí. Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, negó todo tipo de conflicto, y la administración Trump remarcó que no se iba a prorrogar la licencia de Chevron en Venezuela.

El acuerdo cerrado entre las naciones y el canje de prisioneros

El 18 de julio, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, confirmó el cierre del acuerdo y la repatriación de “todos los venezolanos” detenidos en el Cecot. A través de su cuenta de X, reveló que esto fue el resultado de “meses de negociaciones” con las autoridades venezolanas por sus “rehenes”.

El comunicado de Nayib Bukele tras el cierre del acuerdo con el régimen de Maduro X/@nayibbukele

“Hemos entregado a todos los ciudadanos venezolanos detenidos en nuestro país, acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua (TDA). Tal como se ofreció al régimen venezolano en abril, realizamos este intercambio a cambio de un número considerable de presos políticos venezolanos, así como de todos los ciudadanos estadounidenses que tenía secuestrados. Esta operación es el resultado de meses de negociaciones con un régimen tiránico que se había negado durante mucho tiempo a liberar a una de sus monedas más valiosas: sus rehenes“, expresó el presidente de El Salvador.

Poco después de este comunicado, Marco Rubio publicó un comunicado de prensa en donde confirmaba la liberación de diez ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

El secretario de Estado le agradeció al presidente de El Salvador por su labor durante las negociaciones con las autoridades venezolanas por la liberación de los diez estadounidenses Mark Schiefelbein - AP

“Gracias al liderazgo y compromiso del presidente Trump con el pueblo estadounidense, Estados Unidos da la bienvenida a diez estadounidenses detenidos en Venezuela. Quiero agradecer a mi equipo en el Departamento de Estado, así como a nuestros socios interinstitucionales, y en especial al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por su labor para lograr estas esperadas liberaciones“, comunicó Rubio.

Quiénes son los estadounidenses liberados por el régimen de Maduro

Por el momento, el Departamento de Estado no reveló la identidad de los diez estadounidenses liberados. No obstante, dos funcionarios confirmaron a The Washington Post que cinco de ellos son ciudadanos estadounidenses, mientras que los otros cinco son residentes permanentes de Estados Unidos, o titulares de la green card.