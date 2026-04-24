Borrar tatuajes antes de una entrevista con el Uscis: tiempos, costos y programas gratuitos en EE.UU.

Durante el proceso migratorio con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), la apariencia del solicitante puede generar observaciones en la entrevista y el examen médico, especialmente si hay indicios que requieran una verificación adicional. Los tatuajes no son motivo automático de rechazo, pero algunos están asociados a grupos delictivos, lo que complica procesos para ciertas personas.

Programas gratuitos para borrar tatuajes en EE.UU.

Existen opciones gratuitas o de bajo costo en Estados Unidos para eliminar tatuajes. La organización Jails to Jobs mantiene un directorio de programas comunitarios que ofrecen este servicio, especialmente para personas en reinserción social, con antecedentes penales o en situación vulnerable.

Detalle de tatuajes en la piel de una persona, un aspecto que puede generar revisiones adicionales durante procesos migratorios en EE.UU. Pexels

Estos programas pueden ser una alternativa para quienes buscan tener un perfil más adecuado antes de una entrevista migratoria. La disponibilidad depende de cada ciudad y los requisitos varían según cada clínica o iniciativa. Sin embargo, los interesados pueden consultar el directorio en línea y revisar las opciones por ubicación.

Cuánto cuesta y cuánto tarda borrar un tatuaje en clínicas privadas en EE.UU.

El precio promedio por sesión, según un relevamiento, se encuentra entre 200 y 500 dólares por tratamiento en Estados Unidos. No obstante, en algunos centros médicos puede alcanzar los US$700 por sesión.

Uscis es la entidad que regula los permisos migratorios de los extranjeros en EE.UU. Pexels

La cifra total a pagar dependerá de la ciudad donde se haga el procedimiento, la tecnología utilizada y el tamaño del tatuaje, explica Tattoo Hub. Un diseño pequeño puede costar entre US$800 y US$2500, uno mediano puede ir de US$2400 a US$6000 y los tatuajes grandes o de cobertura completa pueden superar los US$10.000.

En cuanto al tiempo, el proceso no es inmediato: la mayoría de los tatuajes requiere entre cinco y 10 sesiones, aunque los más complejos suelen necesitar hasta 12.

Cada sesión debe espaciarse normalmente entre seis y ocho semanas, lo que hace que el proceso completo pueda extenderse hasta dos años, indica la Asociación de Cirugía Estética.

¿Uscis me puede rechazar la visa o green card por tener tatuajes?

La Ley de Inmigración y Nacionalidad del territorio estadounidense no establece que los tatuajes sean una causal directa de inadmisibilidad. Aun así, la sección 212(a)(3)(A)(ii) sí dicta que cualquier extranjero puede ser catalogado como inadmisible si el oficial tiene “razón para creer” que podría participar en actividades ilegales.

Tatuaje clásico de los integrantes del tren de Aragua Policía

Para tomar la decisión los agentes pueden basarse en algunos símbolos comunes. Pandillas callejeras como la Mara Salvatrucha (MS-13) y la pandilla 18, por ejemplo, se caracterizan por ciertas marcas en la piel. Incluso, el propio gobierno federal ha establecido cuáles son los tatuajes con los que se identificaba a miembros del Tren de Aragua.

En este caso, si el oficial considera que el solicitante pertenece a una de estas pandillas, podría derivar en una evaluación más estricta del caso, en función de la evidencia disponible.