Atención viajeros en USA: pueden recibir un correo de la CBP cuando les queden 10 días de estancia autorizada

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) puede enviar un correo electrónico a determinados viajeros cuando les queden diez días de permanencia autorizada en el país norteamericano. También emite avisos si detecta una posible estadía fuera del plazo concedido.

Los dos correos que la CBP puede enviar por el vencimiento del I-94

La agencia explica en su sitio oficial que contempla dos tipos principales de notificaciones:

Un recordatorio cuando quedan diez días para que venza el período autorizado.

para que venza el período autorizado. Una alerta por una posible permanencia superior al plazo permitido.

Los destinatarios pueden consultar su situación migratoria en el portal del Formulario I-94 o mediante la aplicación móvil CBP Link Fotomontaje realizado con IA

Quienes reciban uno de estos mensajes pueden comprobar su situación en el portal oficial del Formulario I-94 o mediante la aplicación móvil CBP Link. En el sitio deben seleccionar la pestaña “View Compliance”, que muestra el tiempo de estadía restante y posibles incumplimientos relacionados con la fecha de salida.

La agencia advierte que los viajeros son responsables de controlar la fecha límite de su admisión, incluso cuando no reciben una alerta. El resultado de la herramienta tiene carácter orientativo y no representa una determinación jurídica definitiva. Además, algunos cambios o extensiones tramitados ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) podrían no reflejarse de inmediato en el sistema de la CBP.

Cómo reconocer un correo oficial de la CBP y evitar casos de phishing

Las notificaciones oficiales de cumplimiento provienen de StayCompliance-DoNotReply@cbp.dhs.gov. Un mensaje recibido desde otra dirección podría ser un intento de suplantación de identidad o phishing. Antes de abrir enlaces o proporcionar información, conviene verificar:

La dirección completa del remitente.

Que el mensaje no solicite contraseñas ni datos bancarios.

Que la información coincida con la disponible en el portal oficial del I-94.

Que los enlaces dirijan a dominios gubernamentales terminados en “.gov”.

Formulario I-94: fecha límite, categoría de admisión e historial de viajes

El envío de estos correos no modifica las normas migratorias ni las medidas de control de la agencia. El sistema solo cambia la manera en que se comunica el tiempo disponible o una posible infracción por exceso de permanencia.

Por lo tanto, la ausencia de una notificación tampoco extiende el período concedido ni libera al visitante de cumplir la fecha de salida. El indicador de cumplimiento tampoco reemplaza el Formulario I-94. Mientras que la herramienta ofrece una referencia sobre la estadía, el documento constituye la constancia oficial de admisión y contiene la fecha hasta la que la persona puede permanecer en EE.UU.

Formulario I-94: fecha límite, categoría de admisión e historial de viajes

El I-94 registra la llegada y la salida de los visitantes internacionales admitidos en Estados Unidos. Desde el portal de la CBP, una persona puede recuperar su documento más reciente, descargarlo e imprimirlo.

Esta constancia puede utilizarse para acreditar el ingreso, la categoría migratoria y el período autorizado. En determinadas clasificaciones, también puede formar parte de la documentación requerida para verificar una autorización laboral. La plataforma también permite consultar el historial de entradas y salidas correspondiente a los últimos diez años.

Ese apartado funciona como una herramienta de asistencia y puede no incluir todos los movimientos migratorios, por lo que no sustituye el registro de admisión más reciente ni otros comprobantes oficiales.

Quiénes deben tramitar el Formulario I-94 para entrar a Estados Unidos

El documento se exige a la mayoría de los visitantes internacionales. Entre las excepciones figuran los ciudadanos estadounidenses, los residentes permanentes que regresan al país norteamericano, los extranjeros con visa de inmigrante y buena parte de los ciudadanos canadienses que viajan o permanecen en tránsito.

En aeropuertos y puertos marítimos, el proceso está automatizado. Los pasajeros reciben un registro electrónico y no necesitan completar una solicitud anticipada.

Antes de abrir enlaces, conviene revisar el remitente, el dominio y cualquier solicitud de información personal o bancaria Fotomontaje realizado con IA

Quienes ingresen por determinados cruces terrestres o servicios de ferry pueden tramitar un I-94 provisional antes de viajar. Después deberán presentarse en el puerto de entrada, proporcionar sus datos biométricos cuando corresponda, participar de una entrevista y exhibir la documentación solicitada.

La aprobación de la petición anticipada no garantiza el ingreso a Estados Unidos. La decisión final queda en manos del funcionario de la CBP que realiza la inspección. Para obtener información adicional, los viajeros pueden comunicarse con el Centro de Información de la agencia al (202) 325-8000.