El programa que otorga un pago de US$2600 y un boleto de avión a migrantes que decidan dejar EE.UU. en 2026

Las personas que pierdan el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y no cuenten con otra categoría migratoria pueden repatriarse de manera voluntaria desde Estados Unidos y recibir un incentivo de US$2600 otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El beneficio incluye el traslado aéreo gratuito hasta el país de destino y asistencia para tramitar los documentos necesarios.

Quiénes pueden pedir la salida voluntaria con CBP Home

Aplica a personas sin antecedentes penales en situación migratoria irregular que superen la revisión de las autoridades.

en situación migratoria irregular que superen la revisión de las autoridades. Quienes tengan un proceso abierto en una corte de inmigración también pueden anotarse: el DHS presenta una moción para cerrar el expediente.

Una orden de remoción previa o una deportación anterior no impiden presentar la solicitud.

Quienes tengan un proceso abierto en una corte de inmigración también pueden anotarse en la aplicación CBP Home DHS

Cómo pedir el cheque de US$2600 y el vuelo gratis

El trámite comienza en la aplicación CBP Home, disponible en 11 idiomas, entre ellos español e inglés.

Se debe cargar nombre completo, fecha de nacimiento, contacto y una foto reciente del rostro.

Cada integrante de la familia, incluidos los menores, necesita su propio registro vinculado.

El viaje se coordina en un plazo estimado de 21 días después de la aprobación.

después de la aprobación. Cada solicitante puede despachar dos valijas de hasta 50 libras y llevar un equipaje de mano.

y llevar un equipaje de mano. El DHS confirmó en su sitio oficial que el programa también condona las multas civiles por incumplir una orden de salida.

Datos a tener en cuenta al usar la app CBP Home para autodeportarse

El trámite se hace solo desde la app CBP Home , en el celular. No hay que ir a una oficina.

, en el celular. No hay que ir a una oficina. Califican personas sin antecedentes penales , en situación irregular, que pierdan el TPS y no tengan otra vía migratoria. También pueden anotarse quienes tengan un caso abierto en la corte de inmigración .

, en situación irregular, que pierdan el TPS y no tengan otra vía migratoria. También pueden anotarse . No hay fecha límite para inscribirse por ahora. El viaje se organiza, en general, dentro de los 21 días posteriores a la aprobación.

El viaje se organiza, en general, dentro de los 21 días posteriores a la aprobación. El pago de US$2600 se cobra recién al llegar al país de destino y no hace falta tener cuenta bancaria.

se cobra y no hace falta tener cuenta bancaria. Quien tenga un pedido de asilo pendiente debe consultar con un abogado antes de salir: el DHS advierte que la partida puede tomarse como un abandono del trámite.

el DHS advierte que la partida puede tomarse como un abandono del trámite. CBP Home nunca pide datos bancarios, número de Seguro Social ni contraseñas. Las consultas oficiales se reciben en CBPHome@cbp.dhs.gov.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.