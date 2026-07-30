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El programa que otorga un pago de US$2600 y un boleto de avión a migrantes que decidan dejar EE.UU. en 2026
CBP Home permite tramitar la salida voluntaria desde el celular, sin ir a una oficina, pero no todos los migrantes califican para el beneficio
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LA NACION
Las personas que pierdan el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y no cuenten con otra categoría migratoria pueden repatriarse de manera voluntaria desde Estados Unidos y recibir un incentivo de US$2600 otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El beneficio incluye el traslado aéreo gratuito hasta el país de destino y asistencia para tramitar los documentos necesarios.
Quiénes pueden pedir la salida voluntaria con CBP Home
- Aplica a personas sin antecedentes penales en situación migratoria irregular que superen la revisión de las autoridades.
- Quienes tengan un proceso abierto en una corte de inmigración también pueden anotarse: el DHS presenta una moción para cerrar el expediente.
- Una orden de remoción previa o una deportación anterior no impiden presentar la solicitud.
Cómo pedir el cheque de US$2600 y el vuelo gratis
- El trámite comienza en la aplicación CBP Home, disponible en 11 idiomas, entre ellos español e inglés.
- Se debe cargar nombre completo, fecha de nacimiento, contacto y una foto reciente del rostro.
- Cada integrante de la familia, incluidos los menores, necesita su propio registro vinculado.
- El viaje se coordina en un plazo estimado de 21 días después de la aprobación.
- Cada solicitante puede despachar dos valijas de hasta 50 libras y llevar un equipaje de mano.
- El DHS confirmó en su sitio oficial que el programa también condona las multas civiles por incumplir una orden de salida.
Datos a tener en cuenta al usar la app CBP Home para autodeportarse
- El trámite se hace solo desde la app CBP Home, en el celular. No hay que ir a una oficina.
- Califican personas sin antecedentes penales, en situación irregular, que pierdan el TPS y no tengan otra vía migratoria. También pueden anotarse quienes tengan un caso abierto en la corte de inmigración.
- No hay fecha límite para inscribirse por ahora. El viaje se organiza, en general, dentro de los 21 días posteriores a la aprobación.
- El pago de US$2600 se cobra recién al llegar al país de destino y no hace falta tener cuenta bancaria.
- Quien tenga un pedido de asilo pendiente debe consultar con un abogado antes de salir: el DHS advierte que la partida puede tomarse como un abandono del trámite.
- CBP Home nunca pide datos bancarios, número de Seguro Social ni contraseñas. Las consultas oficiales se reciben en CBPHome@cbp.dhs.gov.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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