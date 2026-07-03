Avanza el ICE antes del 4 de julio: más de 10.000 arrestos en solo cinco días en EE.UU.

A pocos días de las celebraciones por el 4 de julio, las autoridades migratorias de Estados Unidos intensificaron los operativos en distintos puntos y alcanzaron una cifra que marca un fuerte incremento. En apenas cinco días, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a más de 10.000 personas, en una ofensiva que, según documentos internos y testimonios de funcionarios, responde a nuevas directivas para aumentar el ritmo de los procedimientos.

ICE supera los 10.000 arrestos en apenas cinco días

Según informó The New York Times, el incremento de las detenciones obedece a una estrategia impulsada desde la conducción de ICE para elevar de forma considerable el número de arrestos diarios.

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La agencia pasó de registrar alrededor de 1000 detenciones por día durante los primeros meses del año a acercarse ahora a las 2000, una meta que, de acuerdo con funcionarios federales fue establecida por la Casa Blanca como el nuevo estándar para las operaciones de control migratorio.

La publicación de The New York Times señala que las detenciones se realizaron en múltiples contextos, como presentaciones programadas ante autoridades migratorias, controles de tránsito y procedimientos en la vía pública.

El sábado pasado se registró el mayor volumen de la ofensiva, con más de 2400 personas detenidas en una sola jornada. El aumento de la actividad también se reflejó en la población bajo custodia de la agencia. Los registros internos indican que los centros administrados por ICE albergan ahora a más de 63.000 personas, unas 4000 más que días atrás, como consecuencia directa de la aceleración de los operativos.

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La nueva etapa de la estrategia migratoria no estuvo acompañada por los grandes despliegues públicos que caracterizaron operativos anteriores en ciudades como Chicago y Los Ángeles. En esta oportunidad, la ofensiva se desarrolló con un perfil más discreto, aunque con una intensidad mayor en la actividad cotidiana de los agentes.

El pasado sábado se convirtió en el día de mayor intensidad de esta ofensiva, con el registro de más de 2400 detenciones en una sola jornada Fotomontaje realizado con IA

De acuerdo con The New York Times, los principales responsables de ICE recibieron instrucciones para destinar el 80% de sus agentes a tareas de arresto y mantener operativos durante los siete días de la semana. Además, los supervisores de mayor rango debían involucrarse directamente en la coordinación de las acciones para sostener el incremento de las detenciones.

En un correo interno citado por The New York Times, Marcos Charles, responsable del área de deportaciones de la agencia, felicitó al personal por los resultados obtenidos durante el fin de semana.

En el mensaje destacó los “resultados operativos extraordinarios” alcanzados gracias al trabajo de los agentes y agradeció su compromiso con las tareas de control y remoción de inmigrantes.

El año pasado Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete del presidente Donald Trump, había fijado como objetivo alcanzar 3000 arrestos diarios, una meta que entonces no pudo concretarse.

Desde entonces, la agencia incorporó miles de nuevos agentes y recibió un incremento de presupuesto destinado específicamente a reforzar las operaciones de cumplimiento migratorio.

Casi el 70% de los arrestos corresponde a personas con antecedentes

De acuerdo con Fox News, la secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Lauren Bis, aseguró que la mayoría de las detenciones corresponde a inmigrantes que ya habían sido acusados o condenados por algún delito. Según su declaración, cerca del 70% de los arrestados integra esa categoría.

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En ese mismo mensaje, Bis sostuvo que desde el inicio de la actual administración las fuerzas del DHS trabajan para cumplir la promesa presidencial de detener y deportar a inmigrantes con antecedentes penales, incluidos homicidas, violadores, pedófilos, integrantes de pandillas y personas vinculadas al terrorismo.

Además, reiteró la postura oficial del gobierno al afirmar: “Nuestro mensaje es claro: si usted entra ilegalmente a nuestro país, lo encontraremos, lo arrestaremos y lo deportaremos".