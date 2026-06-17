El nuevo método del ICE para identificar migrantes: una app que escanea rostro, huellas y documentos en segundos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuenta con Mobile Fortify, una aplicación facial para celulares que implementa nuevas tecnologías y facilita búsquedas biométricas más eficientes. La plataforma también permite que la agencia federal acceda a más datos personales.

Mobile Fortify del ICE: qué datos biométricos recopila la aplicación

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detalla en un informe cuáles son los elementos específicos que la herramienta de Mobile Fortify captura para realizar sus funciones. En ese sentido, se supo que la aplicación no solo reúne los datos faciales, sino que también recolecta la siguiente información:

Huellas dactilares: escaneadas a través de tecnología sin contacto.

escaneadas a través de tecnología sin contacto. Fotografías de documentos: imágenes de documentos de identidad presentados por las personas.

imágenes de documentos de identidad presentados por las personas. Texto extraído: información obtenida con un reconocimiento óptico de caracteres desde los documentos escaneados.

Mobile Fortify es una aplicación móvil que los agentes de ICE utilizan para conocer el estatus migratorio de alguien mediante reconocimiento facial Pexels

Luego, la aplicación transmite automáticamente estos datos a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Este organismo federal se encarga de enviarlos posteriormente a los sistemas gubernamentales de comparación biométrica.

Cómo Mobile Fortify envía rostros, huellas y documentos a la CBP

Mobile Fortify se ejecuta en dispositivos móviles para robustecer actividades de control, investigaciones autorizadas e identificación de personas. Su operatividad comienza cuando el oficial captura la información biométrica o los documentos en el lugar de la interacción.

El ICE solo puede acceder a los resultados que muestra la aplicación, pero no a su lógica interna ICE / Unsplash

Una vez que la aplicación envía los datos a la CBP, los sistemas gubernamentales procesan la información y comparan los datos capturados con los registros existentes. Finalmente, la herramienta muestra al agente posibles coincidencias junto con la información biográfica asociada.

Sin embargo, es importante destacar que el ICE no posee ni interactúa directamente con los modelos de IA utilizados para las comparaciones biométricas y la extracción de texto. Es la CBP la que posee y opera con esta infraestructura.

Mobile Fortify y la IA: cómo se validan las posibles coincidencias biométricas

Mobile Fortify utiliza técnicas de IA para comparar imágenes faciales y huellas dactilares con registros gubernamentales existentes. Según el DHS, estas funciones permiten procesar consultas biométricas con mayor rapidez y respaldar tareas de control, investigaciones autorizadas y protección de víctimas.

No obstante, la herramienta no toma decisiones autónomas de identidad ni de aplicación de la ley. Tal como informó el DHS, Mobile Fortify se dedica a generar resultados que los agentes deben confirmar a través de los procedimientos establecidos e información adicional.

Markwayne Mullin habló sobre el despliegue del ICE durante el Mundial

En ese sentido, los oficiales son quienes mantienen la responsabilidad de evaluar si una identificación resulta precisa antes de decidir cualquier medida. Aun así, el control humano permanece constante, ya que el sistema no sirve como base única para acciones legales.

“Los resultados generados por IA son de carácter de consulta y no se utilizan como base única ni principal para la aplicación de la ley o las medidas de protección”, afirmó el DHS.

El despliegue actual está clasificado como de “alto impacto” y la identificación de sus efectos totales aún se encuentra bajo proceso de análisis. Además, el uso de esta tecnología está sujeto a leyes, políticas y mecanismos de supervisión en materia de privacidad.