Avanza el ICE: el grupo de inmigrantes que suspende celebraciones de independencia por temor a redadas en EE.UU.

Durante más de tres décadas, las calles de Passaic, Nueva Jersey, fueron escenario de una de las celebraciones más grandes de la cultura mexicana en el estado. Este año, el tradicional desfile por el Día de la Independencia de México fue postergado por tiempo indeterminado ante la preocupación por los recientes arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Por qué Passaic postergó el desfile por la Independencia de México

La celebración suele realizarse hacia finales de septiembre en Passaic. Sin embargo, los responsables del evento resolvieron aplazarla como parte de su compromiso con la seguridad de los miembros de la comunidad, según informó CBS News el 6 de septiembre.

Los responsables del evento señalaron que la decisión busca proteger la seguridad de los miembros de la comunidad Fotomontaje realizado con IA

Las autoridades de la ciudad atribuyeron la decisión al aumento de los arrestos realizados por el ICE en la zona desde el comienzo del verano. La medida generó decepción entre residentes y propietarios de comercios.

Martin Martinez, quien visitó Passaic recientemente, explicó el significado de la convocatoria para quienes participan cada año. Se trata de una oportunidad para compartir “comida, música, pasar un buen momento y celebrar la cultura”, señaló.

Cómo los operativos del ICE afectan a residentes y comercios de Passaic

La preocupación por los arrestos lleva a numerosas personas a permanecer dentro de sus hogares para evitar encuentros con agentes migratorios.

Martinez describió esa situación y aseguró que los residentes sienten que no pueden realizar sus actividades con normalidad. “Te quedas en casa y rezas para que ICE no te detenga”, expresó.

La decisión de reducir las salidas también repercute en los establecimientos ubicados en el vecindario conocido como “Little Mexico” y en el centro de Passaic. El tránsito peatonal disminuyó considerablemente durante los últimos meses.

Hector Lora respalda la postergación del desfile mexicano en Passaic

El alcalde de Passaic, Hector Lora, manifestó su tristeza por la postergación. Dos años atrás, el funcionario había participado en el desfile montado a caballo.

Lora describió en un comunicado el estado de ánimo que percibe entre los habitantes de la ciudad y afirmó que existe “una gran preocupación” dentro de la comunidad, además de “miedo, ansiedad y dolor”.

El alcalde también expresó que comprendía la resolución adoptada por los organizadores ante el escenario que atraviesa la comunidad.

El ICE arrestó al menos a 75 personas en Passaic durante julio

La preocupación entre los habitantes se intensificó después de una serie de procedimientos realizados durante julio.

Al menos 75 personas fueron arrestadas por agentes migratorios en Passaic a lo largo de ese mes, entre ellas un ciudadano estadounidense, según un análisis de Documented basado en datos del Deportation Data Project.

Al menos 75 personas, incluido un ciudadano estadounidense, fueron arrestadas por ICE en Passaic durante julio Fotomontaje realizado con IA

Del total registrado, 42 detenciones ocurrieron durante la semana del 12 de julio. El total de al menos 75 arrestos representó el nivel mensual más alto observado en la ciudad desde enero de 2025. Solo el sábado 18 fueron arrestadas 15 personas.

Durante esa semana, las detenciones aumentaron un 4200% frente al mismo período del año anterior.

Los operativos se concentraron en calles y zonas residenciales. Entre los detenidos se encontraba José Efraín Chajón Raxón, un ciudadano guatemalteco trasladado a Delaney Hall, en Newark.

Según DHS, sufrió un episodio convulsivo al día siguiente, fue hospitalizado y quedó liberado de la custodia de ICE el 22 de julio. Posteriormente murió en el University Hospital. Documented informó que su fallecimiento ocurrió menos de cuatro días después de su detención.