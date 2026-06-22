El plan del ICE para aplicar una multa migratoria de US$18.000: quiénes tendrían que pagarla

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) propuso aumentar las multas migratorias para personas con órdenes de expulsión en ausencia. La medida busca incrementar el costo actual de 5130 a 18.000 dólares para aquellos extranjeros que permanecen en territorio estadounidense y son arrestados a pesar de tener una orden de salida previa.

Multas migratorias del ICE: a quiénes afecta la propuesta

La tarifa aplica a los migrantes que recibieron una orden de expulsión en ausencia y que, tras no cumplir con la obligación de abandonar el país voluntariamente, fueron detenidos por agentes del ICE. Según la normativa, la decisión se fundamenta en el costo operativo que representa para el gobierno federal la identificación, detención, procesamiento y expulsión de estas personas.

El ICE pretende elevar sus multas bajo el argumento de que el monto actual es "insuficiente" para recuperar lo invertido en procesos migratorios

El gobierno argumenta que el monto actual resulta “insuficiente” para recuperar los recursos públicos invertidos en estas acciones de cumplimiento. Los fondos recaudados se dividirán equitativamente: una mitad a la cuenta de detención y remoción del ICE y la otra al Fondo General del Tesoro de EE.UU.

Cuándo vence el plazo límite para el envío de comentarios al ICE

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) abrió un periodo oficial para que el público participe en este proceso regulatorio con la presentación de datos y opiniones. Los interesados deben enviar sus comentarios a través del portal Federal eRulemaking, con el número de expediente “ICEB–2026–0034″.

Es obligatorio que toda participación sea enviada en inglés o incluya una traducción antes del cierre del periodo establecido. La fecha límite para completar este trámite vence precisamente este 22 de junio de 2026, hasta las 23.59 hs EST.

Detenidos por el ICE con una orden de expulsión en ausencia previa enfrentarán multas más elevadas Rebecca Blackwell - AP

La agencia advirtió que no considerará comunicaciones enviadas por correo electrónico, carta física, servicios de mensajería o dispositivos de almacenamiento digital. Solo se aceptarán las presentaciones realizadas mediante el portal oficial mencionado en el registro federal.

El aumento de las órdenes de expulsión del ICE en los últimos años

La propuesta responde a un incremento notable en el número de órdenes de expulsión en ausencia emitidas en los últimos años. Entre 2022 y 2025, el volumen de estas órdenes creció marcadamente, lo que, según la agencia, dificultó la gestión de las prioridades de cumplimiento migratorio.

Los consejos de un abogado migratorio sobre qué hacer ante la presencia del ICE durante el Mundial

Específicamente, el incremento fue del 257%: de 62.510 en 2022 a 222.920 en 2024. Posteriormente, los datos para 2025 registraron un crecimiento adicional del 39% respecto al año anterior, alcanzando un total de 309.700 órdenes emitidas.

De acuerdo con el documento oficial, el aumento en las multas busca desincentivar la evasión de las órdenes de remoción final. El DHS considera que los extranjeros que evaden estas disposiciones actúan como fugitivos y elevan los riesgos de seguridad para el personal de campo y el público en general.

Qué casos pueden quedar exentos de la normativa del ICE

La propuesta del ICE contempla excepciones específicas, principalmente cuando la orden de expulsión en ausencia es rescindida mediante una moción de reapertura exitosa. En tales casos, los solicitantes deben demostrar circunstancias excepcionales, como enfermedades graves o falta de notificación adecuada, conforme a lo establecido en la ley vigente.

La agencia también aclaró que este ajuste tarifario se modificará anualmente según el Índice de Precios al Consumidor para todos los consumidores urbanos (CPI-U). Con esta nueva estructura, el ICE espera contar con una fuente de financiamiento parcial más fuerte para concretar las deportaciones ordenadas.