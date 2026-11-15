Avanza el ICE: la cifra que refleja el aumento de redadas contra inmigrantes y las deportaciones récord en EE.UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) reportó 483.200 deportaciones y más de 491.000 arrestos migratorios en el año fiscal 2026, que terminó el 30 de septiembre, ambos máximos en sus 23 años de historia. Las cifras corresponden al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Las deportaciones superan el récord anterior de 442.640, del año fiscal 2025.

Qué cifras publicó DHS sobre arrestos y deportaciones en el año fiscal 2026

Cerca de 475.000 de los arrestos fueron administrativos, es decir, por violaciones civiles de la ley migratoria y no por cargos penales.

Los estados con la mayor cantidad de arrestos del ICE corresponden a Texas, Florida y California, según datos oficiales publicados recientemente ICE

DHS comparó el total con el año fiscal 2024, el último completo de la administración de Joe Biden, cuando hubo 271.484 deportaciones; la cifra actual es 78% mayor.

Frente al año fiscal 2012, con Barack Obama, el aumento es de 18%, ya que ese año se registraron 409.849 expulsiones. Otros datos del período:

ICE informó 50.925 arrestos en agosto, un máximo mensual, y más de 48.000 en septiembre.

Septiembre sumó unas 44.000 deportaciones.

El Servicio de Inmigración reportó 483.200 deportaciones y más de 491.000 arrestos en 2026, una cifra histórica Fotomontaje realizado con IA

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, atribuyó los resultados al liderazgo del presidente Donald Trump y afirmó que los arrestos del año superaron el total de los tres años fiscales completos de Biden.

Qué advierten los investigadores sobre cómo se cuentan las deportaciones

Las cifras de ICE no incluyen las estadísticas de otras agencias, como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), y no separan expulsiones formales de salidas voluntarias.

Un análisis de TRAC, centro de investigación de la Universidad de Syracuse, halló que las expulsiones formales fueron 63% de las deportaciones de julio y agosto.

Marc Rosenblum, investigador del Migration Policy Institute y exfuncionario de estadísticas de DHS, dijo a AP que ICE tiene recursos récord y duplicó su personal, pero que los datos publicados impiden ver los detalles. El comunicado tampoco indicó cuántos deportados tenían antecedentes penales.

Agentes de ICE intensificaron los operativos migratorios en Florida durante las últimas semanas Fotomontaje editado con IA

Los registros del Deportation Data Project muestran que en julio solo alrededor de una cuarta parte de los deportados tenía condenas penales y más de la mitad no enfrentaba cargos, según AP.

A quiénes alcanzan los arrestos y qué se espera tras las elecciones de medio término

El Migration Policy Institute calculó que cerca del 20% de unas 980.000 deportaciones de ICE y CBP entre enero de 2025 y julio de 2026 involucró a alguien con condena penal.

Entre los deportados que llevaban al menos dos años en el país, el 71% no tenía condenas. AP señaló que incluso zonas rurales republicanas votaron por demócratas tras la detención de vecinos que trabajaban en granjas y plantas procesadoras de carne.

Funcionarios consultados por CBS News no esperan que el ritmo baje, y fuentes de la agencia indicaron una meta de unos 19.000 arrestos semanales. Los demócratas asumirán el control de ambas cámaras del Congreso en enero, aunque la ley de julio de 2025 ya asignó 75.000 millones de dólares adicionales a ICE, un margen que limita su capacidad de forzar cambios.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.