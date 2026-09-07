Avanza el ICE: qué se sabe de las nuevas redadas migratorias en ciudades santuario de Estados Unidos

Los reportes sobre la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) aumentaron durante las últimas semanas en distintos puntos de Estados Unidos y especialmente en ciudades santuario. Los datos reunidos por ICEout.org contabilizaron 1522 encuentros con agentes federales en una semana.

Aumenta la presencia del ICE en varios sectores de EE.UU.

A través de reportes comunitarios recopilados por la plataforma de monitoreo de ICEout.org, se registró un incremento de la presencia de agentes en grandes áreas metropolitanas conocidas por sus políticas de protección a inmigrantes.

Según datos recopilados por la plataforma ICEout.org, se documentaron más de 1500 encuentros en una sola semana, lo que reflejó una tendencia al alza a nivel nacional durante agosto ICEout.org

En su análisis, la organización señaló que del 13 al 19 de agosto los registros comunitarios ya mostraban una tendencia al alza con 1457 encuentros nacionales acumulados.

Ese número representó un incremento del 10% respecto a la semana anterior y continuó en alza durante los días previos a septiembre. Según el periodo que fue del 20 al 26 de agosto, las comunidades registraron aumentos constantes y se documentaron 1522 encuentros con agentes del ICE en todo el país norteamericano.

Miami apareció como el principal punto de actividad dentro de los reportes analizados. Durante una semana se contabilizaron más de 200 encuentros en el área metropolitana y el sur de Florida, un volumen que representó un aumento del 22%.

Miami tiene el mayor número de reportes sobre agentes del ICE

Según el análisis, Miami se mantuvo durante agosto como el área con mayor cantidad de encuentros informados por residentes.

El incremento registrado en la última medición también la ubicó como el territorio con el crecimiento porcentual más elevado entre las principales zonas monitoreadas.

Nueva York ocupó nuevamente el segundo lugar en volumen general de actividad.

La presencia de agentes federales fue reportada en distintos sectores, aunque en la medición semanal del 13 al 19 de agosto los avisos disminuyeron un 5% respecto del período anterior.

El mensaje de Kathy Hochul contra el ICE en Nueva York

Washington D.C. presentó uno de los cambios más marcados. Los reportes comunitarios prácticamente se duplicaron en una semana, movimiento que llevó a la capital estadounidense a ingresar entre las cinco áreas con mayor cantidad de actividad registrada por la plataforma.

Seattle y California también registran más actividad del ICE

Según el informe, Seattle continúa entre las zonas señaladas por los registros comunitarios desde el comienzo del verano boreal. Durante el período analizado por la organización, los reportes crecieron un 15%.

Agentes del ICE intentan entrar por la fuerza en negocios locales en California

En California, Los Ángeles aparece de manera recurrente entre las áreas con mayor número de alertas. Según ICEout.org, la ciudad registró, del 13 al 19 de agosto, casi 100 encuentros con oficiales federales.

Los registros también incluyeron localidades más pequeñas como:

Santa Ana, en California

Renton y Toppenish, en Washington

Riverhead, en Nueva York

Westbrook, en Maine

Las alertas son elaboradas a partir de información proporcionada por ciudadanos y, en determinados casos, revisadas por moderadores comunitarios.

El objetivo de estas plataformas es identificar posibles desplazamientos o intervenciones del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y comunicar esos movimientos a los residentes de las distintas ciudades.