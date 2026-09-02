Es oficial: el ICE alcanza récord de detenciones con operativos en aeropuertos y nuevas tácticas contra inmigrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) realizó cerca de 50.000 arrestos durante agosto, una cifra superior a la registrada en julio, lo que marcó un nuevo récord de detenciones. La agencia amplió los operativos en aeropuertos, controles vehiculares y acuerdos con policías locales, mientras incorpora tecnología y recursos para aumentar su capacidad.

Detenciones del ICE: las cifras de agosto superan el récord de julio

De acuerdo con los datos preliminares difundidos por un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y retomados por NBC News, la agencia detuvo a aproximadamente 50.000 personas durante el octavo mes del año. La cifra se encuentra en niveles similares a los 49.571 arrestos registrados oficialmente en julio.

De esa manera, ambos meses quedaron como los períodos con mayor cantidad de detenciones mensuales durante el segundo mandato de Donald Trump. El aumento forma parte de una tendencia que comenzó a acelerarse desde mayo, luego de que febrero registrara 29.241 arrestos y las cifras descendieran durante marzo, según Associated Press.

En este contexto, el ICE modificó sus procedimientos para ampliar las detenciones sin depender exclusivamente de grandes redadas visibles en las ciudades. Durante agosto, la agencia incorporó operativos en aeropuertos y otras modalidades como parte de su modus operandi.

El ICE amplía los controles en aeropuertos y utiliza información de pasajeros

Los aeropuertos se convirtieron en uno de los puntos utilizados por el ICE para localizar y detener a migrantes. La estrategia incluye coordinación con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) e intercambio de información vinculada con los pasajeros.

Los agentes pueden actuar vestidos de civil y esperar a los viajeros en sectores como los mostradores de facturación o las puertas de embarque.

Entre los estados donde se registraron este tipo de procedimientos aparecen California, Florida y Texas, incluidos lugares donde las autoridades locales tienen restricciones para colaborar directamente con la agencia federal.

Los agentes del ICE aumentaron las detenciones en aeropuertos de EE.UU. Imagen ilustrativa generada con IA

Uno de los casos conocidos corresponde a Ernestina “Tina” Pavlovsky, ciudadana argentina detenida el 1° de agosto en el Aeropuerto Internacional de Miami. También se registró el arresto de una familia colombiana el 13 de agosto en Atlanta, cuando se disponía a viajar hacia Fort Lauderdale.

En ambos casos, las personas tenían trámites migratorios en curso o permisos de trabajo. Lo mismo ocurrió con Matías Pourrain, un futbolista argentino de 34 años arrestado en Fort Lauderdale.

Paradas de tránsito y acuerdos del ICE con policías locales

El despliegue también se extendió en espacios públicos mediante controles vehiculares. Los agentes pueden utilizar infracciones de tránsito, como problemas con las etiquetas del automóvil, licencias o vidrios polarizados, como punto de partida para verificar el estatus migratorio de los ocupantes.

Además de arrestos en aeropuertos, el ICE también utiliza los controles vehiculares Flickr/ICE - Flickr/ICE

Otra herramienta son los acuerdos 287(g), mediante los cuales policías estatales y locales reciben autorización para desempeñar determinadas funciones relacionadas con la aplicación de las normas migratorias federales.

Durante julio, según Associated Press, estos convenios estuvieron vinculados con unos 6500 arrestos, equivalentes al 13% del total nacional.

Tecnología, cámaras corporales y nuevos recursos para el ICE

El incremento de los recursos destinados a inmigración también permitió ampliar el equipamiento de la agencia. De acuerdo con NBC News, el paquete presupuestario aprobado alcanzó aproximadamente los 70.000 millones de dólares para las operaciones vinculadas con seguridad migratoria.

Dentro de ese esquema, el ICE destinó más de US$120 millones a cámaras corporales y sistemas de almacenamiento. En los operativos realizados en la vía pública, al menos uno de los integrantes de cada equipo de arresto debe mantener uno de estos dispositivos encendido para registrar el procedimiento.

Los planes también contemplan herramientas como perros robots y guantes con capacidad de producir descargas eléctricas. Paralelamente, la expansión de los arrestos incrementó la necesidad de utilizar centros de detención y realizar traslados entre distintos estados, especialmente hacia Texas.