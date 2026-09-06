Los protocolos del ICE en la vía pública que ponen en alerta a los migrantes en septiembre 2026

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) continúa durante septiembre con operativos de control migratorio que incluyen procedimientos en la vía pública, paradas vehiculares y arrestos en distintos puntos de Estados Unidos. Las acciones coinciden con un incremento sostenido de las detenciones de la agencia durante los últimos meses.

Cómo funcionan las paradas vehiculares del ICE

Entre las herramientas utilizadas por la agencia se encuentran las paradas a partir de infracciones de tránsito. Licencias vencidas, inconvenientes con la registración del automóvil o vidrios con un nivel de polarización que infringe las normas pueden convertirse en el inicio de una intervención en la que los oficiales comprueban la situación migratoria de las personas que viajan en el vehículo.

El ICE ha vuelto a implementar las paradas de automóviles en la vía pública como un método activo dentro de su modus operandi para realizar detenciones migratorias John Locher - AP

La estrategia también contempla la presencia de agentes vestidos de civil o con el rostro cubierto. “Los agentes del ICE usan máscaras para prevenir la divulgación de información personal, lo cual puede ponerlos (y de hecho los ha puesto) en riesgo a ellos y a sus familias”, justifica la agencia en su sitio web.

Cámaras corporales y controles durante los operativos del ICE en septiembre

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) prevé completar antes de finalizar septiembre la entrega de cámaras corporales al personal que trabaja en la vía pública.

La política establece que estos dispositivos deben utilizarse durante determinadas intervenciones, incluidos arrestos, cumplimiento de órdenes de registro y respuestas ante emergencias.

El programa implica una inversión superior a los US$120 millones, destinada a dispositivos, almacenamiento de imágenes y capacitación.

“También contamos con otras opciones. Tenemos las cámaras fijas que estamos tratando de instalar”, anticipó el secretario del DHS, Markwayne Mullin, durante una conferencia el martes 1° de septiembre. La tecnología también se extenderá a los sistemas de comunicación utilizados por los funcionarios.

El DHS trabaja con Motorola en alternativas para incorporar cámaras de video en los micrófonos que los agentes llevan en sus uniformes. Paralelamente, los planes de expansión contemplan herramientas como perros robots y guantes capaces de generar descargas eléctricas.

Lo anunció el ICE: agentes migratorios usarán un nuevo elemento para generar descargas eléctricas y facilitar detenciones

Más de 50.000 arrestos del ICE en agosto

La intensificación de las operaciones quedó reflejada en las cifras oficiales correspondientes a agosto. El DHS informó en un comunicado un total de 50.925 arrestos en todo EE.UU., por encima de los 50.208 registrados en julio y de los 43.900 contabilizados en junio.

De acuerdo con el DHS, agosto representó el tercer mes consecutivo en el que la agencia alcanzó un récord mensual de detenciones. El gobierno también sostuvo que más de tres millones de inmigrantes indocumentados abandonaron EE.UU. desde el regreso de Donald Trump a la presidencia.

Dentro de su política migratoria, la administración impulsa además la salida voluntaria mediante la aplicación CBP Home. El programa ofrece US$3000 y un vuelo sin costo a determinados inmigrantes que opten por abandonar el país norteamericano.

El ICE ya realiza capacitaciones internas para instruir a los inspectores regionales sobre el uso de las cámaras corporales Fotomontaje generado con IA

Operativos en Nueva York y Memphis

Uno de los procedimientos destacados fue la operación Rotten Apple, desarrollada en el estado de Nueva York entre el 27 de julio y el 29 de agosto. El ICE informó 2197 detenciones y señaló que la acción estuvo dirigida principalmente contra personas con antecedentes por delitos graves, entre ellos homicidios, violaciones, delitos contra menores, agresiones y tráfico de drogas.

“La operación Rotten Apple sacó de las calles de Nueva York a algunos de los peores delincuentes ilegales”, dijo el zar de la frontera, Tom Homan, en un comunicado. “Los esfuerzos del ICE para eliminar las amenazas a la seguridad pública en las comunidades estadounidenses han contribuido a la mayor disminución de delitos violentos en la historia de EE.UU.”, aseguró.

Otro operativo fue Corral Light, realizado el 30 de agosto en el club nocturno El Corralón, en Memphis, Tennessee. La acción, coordinada por la oficina de Operaciones de Ejecución y Remoción del ICE en Nueva Orleans, terminó con 121 arrestos mediante la ejecución de órdenes federales y estatales.

El DHS vinculó esas detenciones con antecedentes que incluían hurto, posesión de drogas, violencia doméstica, conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, agresiones, delitos contra menores y prostitución. En ambos casos, las autoridades presentaron los antecedentes penales como uno de los principales criterios de selección.

“Gracias al liderazgo del presidente Trump, la delincuencia en la ciudad de Memphis se ha desplomado”, aseguró Mullin en un comunicado. “Gran parte de este éxito se debe a la detención y deportación de inmigrantes indocumentados en la ciudad”, señaló.