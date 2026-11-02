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Bisley García, dueño de un food truck en California, sobre el ICE: “Muchos de nosotros tenemos miedo por venir a trabajar”
Tras una redada del ICE en Canoga Park, la mayoría de los vendedores ambulantes no abrió al día siguiente y solo dos comerciantes regresaron a la calle
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LA NACION
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a un grupo de vendedores ambulantes latinos en Canoga Park, en el Valle de San Fernando, y dejaron a sus compañeros con miedo a volver a trabajar. El operativo ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del martes 20 de octubre de 2026. En esa calle solían instalarse al menos diez puestos de comida.
Qué contó Bisley García sobre el miedo a trabajar tras la redada del ICE
- García atiende un puesto de ceviches y mariscos en Canoga Park y fue uno de los dos vendedores que abrieron el miércoles 21 de octubre.
- En diálogo con Univision, explicó que muchos comerciantes de la zona temen salir a trabajar.
- También contó que les recomendaron no ir a sus puestos, pero que el pago de la renta no puede esperar.
Cómo fue el operativo migratorio contra vendedores ambulantes en Canoga Park
- Testigos relataron a Univision que vieron a trabajadores correr mientras los agentes detenían a unas seis o siete personas de origen guatemalteco.
- Las carpas y los techos de los puestos quedaron tirados en el suelo.
- Mario Valladares, cliente del área, atribuyó los puestos vacíos al miedo que dejó el paso de los agentes la mañana anterior.
El temor por las redadas del ICE llega a escuelas y empleos
- Al menos tres padres fueron detenidos cerca de una escuela primaria local y varias madres acudieron a retirar a sus hijos.
- Un cliente contó que la empresa de remodelación de edificios donde trabaja canceló toda la semana laboral.
- Grupos de activistas denunciaron un aumento de los vehículos oficiales que salen cada mañana del edificio federal para realizar operativos.
Arrestos del ICE en tribunales de California: la demanda de Rob Bonta
- El fiscal general de California, Rob Bonta, demandó el 15 de octubre de 2026 al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y al ICE por los arrestos migratorios civiles en tribunales, según el comunicado de su oficina.
- En el año posterior al cambio de política del ICE de mayo de 2025, el promedio mensual de esos arrestos creció más de 550%.
- En junio de 2026 se registraron 34 incidentes y 30 arrestos civiles en tribunales superiores del estado; en julio, 28 incidentes y 28 arrestos.
Leyes que protegen a los inmigrantes del ICE en Californira
- Desde el 1 de enero de 2026 rige en California la ley SB 635, de protección a los vendedores ambulantes, según la oficina de la senadora estatal María Elena Durazo, autora de la norma.
- La ley protege los datos personales que los vendedores entregan en los trámites de permisos locales frente al acceso de las agencias federales de inmigración y los gobiernos locales deben aplicar políticas para cumplir con esas exigencias.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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