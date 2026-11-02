Bisley García, dueño de un food truck en California, sobre el ICE: “Muchos de nosotros tenemos miedo por venir a trabajar”

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a un grupo de vendedores ambulantes latinos en Canoga Park, en el Valle de San Fernando, y dejaron a sus compañeros con miedo a volver a trabajar. El operativo ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del martes 20 de octubre de 2026. En esa calle solían instalarse al menos diez puestos de comida.

Qué contó Bisley García sobre el miedo a trabajar tras la redada del ICE

García atiende un puesto de ceviches y mariscos en Canoga Park y fue uno de los dos vendedores que abrieron el miércoles 21 de octubre.

En diálogo con Univision, explicó que muchos comerciantes de la zona temen salir a trabajar.

También contó que les recomendaron no ir a sus puestos, pero que el pago de la renta no puede esperar.

Gavin Newsom anunció oficialmente la firma de un paquete de leyes que impone regulaciones al ICE y brinda protecciones a inmigrantes en California

Cómo fue el operativo migratorio contra vendedores ambulantes en Canoga Park

Testigos relataron a Univision que vieron a trabajadores correr mientras los agentes detenían a unas seis o siete personas de origen guatemalteco.

Las carpas y los techos de los puestos quedaron tirados en el suelo.

Mario Valladares, cliente del área, atribuyó los puestos vacíos al miedo que dejó el paso de los agentes la mañana anterior.

El temor por las redadas del ICE llega a escuelas y empleos

Al menos tres padres fueron detenidos cerca de una escuela primaria local y varias madres acudieron a retirar a sus hijos.

Un cliente contó que la empresa de remodelación de edificios donde trabaja canceló toda la semana laboral.

Grupos de activistas denunciaron un aumento de los vehículos oficiales que salen cada mañana del edificio federal para realizar operativos.

El fiscal general de California, Rob Bonta, inició acciones legales para frenar las detenciones migratorias civiles y sin orden judicial realizadas por el ICE en tribunales y comunidades Fotomontaje realizado con Canva (AP)

Arrestos del ICE en tribunales de California: la demanda de Rob Bonta

El fiscal general de California, Rob Bonta, demandó el 15 de octubre de 2026 al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y al ICE por los arrestos migratorios civiles en tribunales, según el comunicado de su oficina.

En el año posterior al cambio de política del ICE de mayo de 2025, el promedio mensual de esos arrestos creció más de 550% .

. En junio de 2026 se registraron 34 incidentes y 30 arrestos civiles en tribunales superiores del estado; en julio, 28 incidentes y 28 arrestos.

Leyes que protegen a los inmigrantes del ICE en Californira

Desde el 1 de enero de 2026 rige en California la ley SB 635, de protección a los vendedores ambulantes, según la oficina de la senadora estatal María Elena Durazo, autora de la norma.

La ley protege los datos personales que los vendedores entregan en los trámites de permisos locales frente al acceso de las agencias federales de inmigración y los gobiernos locales deben aplicar políticas para cumplir con esas exigencias.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.