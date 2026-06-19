Bodas en centros del ICE: los tres requisitos para casarse durante la detención

Las personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tienen derecho a contraer matrimonio mientras permanecen en las instalaciones. El proceso exige una gestión administrativa formal por parte del detenido, su representante legal o su abogado ante las autoridades del centro de detención.

Cómo casarse bajo custodia del ICE: solicitud, documentos y autorización

Si un detenido desea celebrar una boda, debe enviar una solicitud por escrito dirigida al funcionario de su área de alojamiento o al oficial del ICE correspondiente. Según el Manual Nacional del Detenido publicado por la agencia, este documento llega finalmente al administrador de la instalación o al director de la oficina local para su revisión y posible autorización.

Para los casos de matrimonio, la agencia exige documentación que demuestre la buena fe del vínculo Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

Para que la solicitud sea considerada válida y proceda el trámite, el interesado debe confirmar obligatoriamente los siguientes puntos:

Cumplimiento de todos los requisitos legales vigentes para contraer matrimonio.

Capacidad plena para comprender y celebrar el compromiso nupcial.

Certificación explícita del futuro cónyuge sobre su firme voluntad de casarse con el detenido.

El solicitante debe adjuntar un documento adicional, debidamente firmado por su futuro cónyuge, que ratifique el plan de matrimonio. El administrador del centro podría requerir la aprobación final del director de la oficina local del ICE antes de permitir la ceremonia. Si la solicitud recibe una denegación, tanto el detenido como su representante legal recibirán una notificación formal con los motivos explicados por escrito.

Manual Nacional del Detenido del ICE: derechos, reglas y servicios

El Manual Nacional del Detenido del ICE es una base normativa diseñada para estandarizar la información esencial que reciben todas las personas bajo custodia federal. De acuerdo con lo que dice la agencia en su sitio web, su propósito principal consiste en brindar una descripción general detallada sobre las políticas, normas, procedimientos y reglamentos que deben seguir los detenidos.

El manual no solo establece los deberes y conductas esperadas, sino que también ofrece una visión integral de los servicios y programas disponibles dentro de los centros aprobados. Además, cada instalación proporciona un suplemento local específico para abordar aspectos prácticos de la vida diaria en el sitio.

ICE actualizó las normas que regulan los centros de detención migratoria administrados por contratistas privados en Estados Unidos. Imagen editada con IA/ Unsplash

Este suplemento interno detalla temas cruciales como los horarios establecidos para las comidas, los procedimientos vigentes para las visitas y las normas de comunicación entre el personal y los detenidos.

Sanciones en centros del ICE, audiencias y plazos

Cada centro de detención posee un conjunto de reglas obligatorias que los detenidos deben cumplir estrictamente para mantener el orden. Cuando el personal acusa a un individuo de infringir alguna norma, se activa un protocolo de respuesta ajustado a la gravedad de la falta.

El personal resuelve las infracciones menores de manera informal. Si esta resolución no resulta exitosa, los oficiales inician una investigación formal en un plazo máximo de 24 horas posteriores al incidente.

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Las infracciones clasificadas como de “bajo nivel” pasan al Comité Disciplinario de la Unidad (UDC, por sus siglas en inglés), que celebra una audiencia dentro de las 24 horas siguientes a la conclusión de la investigación. Por el contrario, si los oficiales catalogan la falta como “grave”, remiten el caso al Panel Disciplinario Institucional (IDP, por sus siglas en inglés) para una audiencia que ocurre en un plazo de 48 horas.

Durante este proceso, el centro puede trasladar al detenido a “segregación administrativa” de manera temporal mientras aguarda la audiencia. Si el panel determina la culpabilidad del acusado, este puede enfrentar “segregación disciplinaria” o restricciones específicas en sus privilegios. Las sanciones incluyen, por ejemplo, la limitación temporal de acceso a ciertas actividades recreativas o la restricción de pedidos al economato del centro.