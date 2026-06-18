El ICE cambia sus reglas en centros de detención: el nuevo esquema al que se deberán adaptar los migrantes

Las Normas Nacionales de Detención (NDS, por sus siglas en inglés) publicadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) incorporaron modificaciones en la gestión diaria de los centros de detención de migrantes. La actualización alcanza tanto a empresas privadas como a cárceles locales contratadas para operar.

El ICE habilita inteligencia artificial para comunicarse con detenidos en situaciones no críticas

Según el organismo, la revisión de los estándares busca simplificar procedimientos administrativos y adaptar el funcionamiento de los centros a nuevos criterios operativos. Las nuevas disposiciones también unifican distintos requisitos relacionados con seguridad, atención médica, transporte y asistencia lingüística.

El ICE realiza una transición hacia estándares operativos más flexibles para reducir la carga administrativa ICE

Estas medidas permiten que los centros empleen sistemas de traducción automática, aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA) generativa en comunicaciones no críticas e interacciones informales. El alcance incluye:

Conversaciones informales

Intercambio de información durante el proceso de admisión

Respuestas a inquietudes relacionadas con aspectos cotidianos de la detención

La normativa establece que estas tecnologías no podrán utilizarse en procedimientos críticos, pero sí en determinadas respuestas a quejas o inquietudes de los detenidos. Este punto generó cuestionamientos porque algunos reclamos pueden contener información médica urgente, aunque inicialmente sean tratados como comunicaciones no críticas.

Especialistas en salud y derechos de las personas bajo custodia señalaron que algunas quejas pueden contener información relacionada con situaciones médicas urgentes. Por ese motivo, advirtieron sobre la posibilidad de que herramientas automatizadas no identifiquen adecuadamente la gravedad de ciertos casos.

“Sin duda alguna, esto provocará un empeoramiento de las ya problemáticas condiciones de detención”, afirmó Michelle Brane, quien supervisó las prácticas de detención de inmigrantes durante parte de la administración Biden, a AP News. “Esto concuerda con su práctica habitual, que consiste en eliminar la rendición de cuentas y la supervisión. No les preocupan los derechos básicos de las personas ni la seguridad de los detenidos”, aseguró.

ICE autoriza el uso de la inteligencia artificial en tareas de traducción y comunicación no crítica con los detenidos New Jersey Monitor

Cómo cambian la traducción y la interpretación en los centros de detención del ICE

Las NDS incorporan un estándar específico destinado a personas con dominio limitado del idioma inglés. Bajo esta disposición, los centros continúan obligados a identificar a quienes necesiten asistencia lingüística y a garantizarles algún mecanismo de apoyo sin costo.

Los centros deberán continuar identificando a las personas con dominio limitado del inglés y ofrecerles asistencia lingüística sin costo. Sin embargo, los nuevos estándares eliminan la obligación específica de brindar servicios de interpretación o traducción mediante modalidades presenciales o telefónicas, lo que otorga mayor flexibilidad a los operadores para definir cómo cumplen ese requisito.

La regulación también mantiene la prohibición de utilizar a otros detenidos como intérpretes o traductores, salvo situaciones de emergencia. Además, los internos conservan la posibilidad de presentar reclamos formales por escrito cuando consideren insuficiente la resolución de una queja informal.

El ICE fija en US$1 por día el pago por trabajo voluntario de los detenidos

Otro de los cambios introducidos por la normativa se refiere a los programas laborales disponibles dentro de los centros de detención. El texto especifica que quienes participan en estas actividades no son considerados empleados ni del gobierno federal ni de las empresas que administran las instalaciones.

La aclaración implica que los participantes no acceden a derechos laborales asociados al empleo tradicional, incluidos salarios mínimos o beneficios laborales. La compensación económica prevista continúa fijada en US$1 por jornada.

Además, las nuevas reglas incorporan una disposición que impide a los centros otorgar pagos superiores a ese monto. Las tareas desarrolladas dentro de estos programas incluyen funciones relacionadas con la limpieza de áreas comunes, mantenimiento básico y otros servicios necesarios para el funcionamiento cotidiano de las instalaciones.

Las actualizaciones también modifican los criterios de admisión de detenidos. A partir de ahora, los operadores de los centros no podrán rechazar el ingreso de personas derivadas por ICE debido a condiciones médicas, discapacidades u otras circunstancias personales.

Cuando una instalación no pueda brindar la atención necesaria, deberá solicitar al organismo federal el traslado del detenido a otro lugar adecuado. El procedimiento queda sujeto a la aprobación y coordinación de ICE.

“Su objetivo es facilitar el trabajo a los responsables de la cárcel”, afirmó Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE, a AP News. “Ya no se preocupan porque la atención se centre en los detenidos, su cuidado y su experiencia bajo custodia”, aseguró.