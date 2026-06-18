El ICE detiene a activista colombiano a días de las elecciones y sube la tensión entre Petro y Trump

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo al activista colombiano Franklin Humberto “Beto” Coral Garrido en Estados Unidos. La acción ocurrió a pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia y generó declaraciones de Gustavo Petro.

Cómo fue la detención del activista colombiano en EE.UU.

El ICE tiene a Coral bajo custodia en espera de procedimientos de deportación. De acuerdo con la información de CNN, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó la detención y calificó al activista como un inmigrante indocumentado.

Así fue el momento en el que agentes federales detuvieron al activista colombiano, Beto Coral

Según el DHS, el colombiano ingresó a EE.UU. en diciembre de 2015 con una visa B1/B2 con vigencia de seis meses. En ese sentido, desde la autoridad federal señalaron que Coral permaneció en territorio estadounidense diez años más allá del plazo legal permitido.

Ante la detención, el gobierno de Colombia activó protocolos de asistencia consular para este caso. La embajada en EE.UU. y el consulado en Los Ángeles realizan gestiones para acompañar al afectado.

Quién es el activista colombiano arrestado por el ICE en EE.UU.

Beto Coral, de 40 años y nacido en Medellín, se encuentra en el país norteamericano desde hace más de una década. El detenido es como activista político, columnista y creador de contenido digital.

Su labor en redes sociales se caracterizó por efectuar críticas contra la derecha. Específicamente, cuestionó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. El aspirante a la presidencia cuenta con el respaldo explícito de Donald Trump.

Beto Coral es hijo de Humberto Coral, un exoficial colombiano, y fue detenido por el ICE en Estados Unidos Go Fund Me

Coral también posee antecedentes como excandidato al Congreso colombiano. Es hijo de Humberto Coral, oficial que integró el operativo de 1993 contra Pablo Escobar, historia que narró en su libro El día que mataron a mi padre.

Petro apuntó contra de la Espriella y Trump por la detención de Coral a manos del ICE

La captura del activista desató un conflicto político a días de la elección presidencial. El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó este hecho como una “persecución política” impulsada por de la Espriella.

“La Cancillería tiene que solicitar su libertad porque esa es una persecución política incentivada por el candidato de EE.UU., ciudadano de EE.UU.”, dijo Petro, según CNN.

Por su parte, el senador estadounidense Bernie Moreno, republicano por Ohio, acusó a Coral de actuar como agente extranjero del gobierno del país latino. Moreno, figura cercana a las ideas de Trump, celebró la detención en la red social X y sugirió la pronta deportación del activista.

“No puedes venir a EE.UU., solicitar asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno mientras simultáneamente socavas nuestra política exterior. ¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia, Beto!“, escribió Moreno.

Por otro lado, Iván Cepeda, candidato del oficialismo colombiano para la segunda vuelta que se realizará el domingo 21 de junio, también se pronunció sobre el operativo del ICE. En su caso, denunció una posible violación de libertades civiles y exigió garantías para el derecho a la defensa de Coral durante el proceso.

El mensaje de Iván Cepeda en sus redes sociales por la detención de Beto Coral X @IvánCepedaCast

“Si la razón de esta captura es la actividad política de Beto Coral se trata de una grave violación de libertades civiles. Espero que a él se le garantice su derecho a la defensa y sea puesto en libertad de inmediato”, publicó Cepeda en su cuenta de X.

La familia de Beto Coral pide ayuda para enfrentar el proceso migratorio

Tras la detención, en las redes sociales de Beto Coral, su hijo publicó un video en el que difundió una campaña de donaciones en GoFundMe para ayudar al activista colombiano en su proceso migratorio. Por el momento, ya se llevan más de 30.000 dólares recaudados.

El mensaje del hijo de Beto Coral tras la detención de su padre por parte del ICE

“La Justicia no consiste en estar de acuerdo con alguien. Se trata de garantizar que toda persona tenga dignidad, defensa y debido proceso. Hoy mi papá enfrenta un proceso migratorio. Les pido que nos acompañen y nos ayuden a garantizar que sus derechos sean respetados”, dijo el joven en la cuenta de X de su padre.