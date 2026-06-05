Buenas noticias para venezolanos y cubanos: la Justicia bloquea políticas del Uscis y cambia el juego para solicitantes de asilo

Una corte federal de Estados Unidos emitió un fallo que modifica el escenario para miles de inmigrantes venezolanos y cubanos que tenían sus trámites detenidos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). La resolución declaró inválidas varias políticas implementadas durante el gobierno de Donald Trump que habían suspendido el análisis de beneficios migratorios legales.

La Justicia bloqueó la suspensión de solicitudes migratorias para venezolanos y cubanos

La medida judicial fue tomada por el juez John McConnell, de Rhode Island, quien concluyó que las restricciones impuestas carecían de sustento legal suficiente y no se ajustaban a las disposiciones establecidas por la legislación federal.

El tribunal determinó que las medidas implementadas por el Uscis eran arbitrarias y carecían de fundamentos legales Imagen editada con IA / Freepik

Una de las políticas anuladas es la que había paralizado todas las solicitudes migratorias de una lista de 39 países, entre los que se incluían Venezuela y Cuba. Entre otros estatus afectados, los extranjeros de estas naciones no podían tramitar el asilo en EE.UU.

“Al promulgar sus últimas políticas de inmigración, el Uscis reclama una autoridad legal y reglamentaria que no posee; toma decisiones sin las explicaciones razonadas que debe proporcionar; actúa sin tener en cuenta los intereses de confianza de los solicitantes que debe considerar; y justifica sus acciones con pretextos de ‘seguridad nacional’ que enmascaran sentimientos antiinmigrantes ”, argumentó McConnell en la resolución.

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