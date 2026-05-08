Uscis reactiva parcialmente trámites para ciudadanos de Venezuela y Cuba: qué significa para migrantes con asilo pendiente

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) comenzó a reactivar el procesamiento de solicitudes de migrantes de 39 países, incluidos Venezuela y Cuba. Entre otros trámites, la medida alcanza a extranjeros con casos de asilo pendientes.

El Uscis reactivó el procesamiento de casos de asilo para países con restricciones

Según consignó Telemundo, el Uscis reactivó parcialmente ciertos trámites migratorios que habían estado suspendidos durante más de tres meses para ciudadanos de 39 países considerados de “alto riesgo”. En el listado se incluyó a Venezuela y Cuba.

Entre los trámites que reactivó el Uscis para la lista de 39 países se encuentran las solicitudes de asilo

La reactivación aplica a solicitudes consideradas prioritarias, como permisos de trabajo, solicitudes de asilo y ceremonias de naturalización. También se mencionaron otros trámites como procesos relacionados con médicos extranjeros y adopciones internacionales.

Por el momento, todavía restan conocerse detalles sobre la vuelta al procesamiento de casos. El Uscis aún no especificó si los trámites se reanudarán para la totalidad de los ciudadanos de cada país incluido en la lista.

Cómo impacta la reactivación del Uscis en casos de asilo de venezolanos y cubanos

Según Telemundo, la entidad dio a conocer que los casos reactivados son los que pasaron por revisiones exhaustivas. Sin embargo, no se sabe cuántos trámites de venezolanos y cubanos volverán a avanzar.

Más allá de esto, incluso aunque el Uscis no levantara el congelamiento sobre la totalidad de los trámites de ambos países, ciertos casos de ciudadanos de Venezuela y Cuba, tanto de asilo como de otros estatus, podrían ser revisados y reactivados individualmente.

El Uscis podría reactivar los casos de asilo de venezolanos y cubanos individualmente incluso si no se levanta la restricción para todos los trámites de esos países (AP Foto/Matías Delacroix) - (AP Foto/Ariel Ley)

Para determinar esto, la agencia estadounidense utilizará un modelo de evaluación por niveles de riesgo. El sistema asignará un valor según el país de origen del solicitante de cada trámite.

Un juez había ordenado reactivar los trámites de green card para migrantes de estos países

Algunos días antes de que se conociera la reactivación del Uscis sobre ciertos trámites que incluyen solicitudes de asilo, un juez federal había fallado a favor los demandantes en una presentación judicial contra el gobierno de EE. UU.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

En respuesta a una demanda colectiva, el juez de Distrito de Maryland, George L. Russell III, ordenó al gobierno de Donald Trump que suspendiera la pausa en los trámites de residencia permanente. El fallo estableció que las autoridades federales debían reanudar inmediatamente el procesamiento de las solicitudes de green card.

En este reclamo en específico, la mayoría de los demandantes ya había residido en EE.UU. por más de cinco años y habían mantenido estatus legales en ese transcurso. Aunque quienes no formaron parte de la demanda no están alcanzados por la decisión del juez, el fallo sentó un precedente y complicó al Uscis para mantener la pausa en este trámite.

A pesar de que la sentencia fue favorable para los migrantes, hubo un reclamo que Russell III no concedió. La presentación incluía la exigencia de que se fijara un plazo final de 30 días para la resolución de los casos, pedido al que el magistrado no dio lugar.

Luego de la obligación judicial con las green card, el Uscis comenzó a avanzar en otros trámites y ciudadanos de Venezuela, Cuba y el resto de los países involucrados aguardan por resoluciones.