Cambios en asilo en EE.UU.: las pruebas que pueden salvar un expediente ante Uscis según una abogada

Los cambios en las políticas de asilo de Estados Unidos aumentaron la importancia de presentar documentación desde el inicio del trámite. En este contexto, una abogada de inmigración explicó cuáles son las pruebas que pueden fortalecer una solicitud ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) o una corte migratoria.

¿Qué cambios implementó el gobierno de EE.UU. en casos de asilo?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el 26 de mayo una directiva que amplía la autoridad de los abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para investigar y sancionar solicitudes consideradas fraudulentas.

La disposición también contempla acciones contra profesionales de inmigración que, según el gobierno, presenten expedientes con información falsa ante los tribunales migratorios.

En ese sentido, mediante un video en su cuenta de Facebook, la abogada Jamilah Espinosa consideró que la medida podría desalentar tanto a los abogados como a los solicitantes. Según explicó, “la realidad es que ellos quieren que los inmigrantes no tengan representación”, y agregó que quienes cuentan con asistencia legal suelen obtener mejores resultados en sus procesos.

Las pruebas que pueden fortalecer un expediente ante Uscis, según la abogada

Espinosa enumeró distintos documentos que pueden contribuir a respaldar una solicitud de asilo. Entre ellos se encuentran:

Transcripción escrita de relatos sobre los hechos ocurridos.

sobre los hechos ocurridos. Testimonios de personas que presenciaron o conocen lo sucedido.

de personas que presenciaron o conocen lo sucedido. Denuncias e informes policiales .

. Mensajes, correos electrónicos o registros de llamadas que evidencien amenazas o hostigamiento.

que evidencien amenazas o hostigamiento. Informes médicos sobre lesiones físicas.

sobre lesiones físicas. Evaluaciones psicológicas relacionadas con trauma o afectaciones emocionales.

relacionadas con trauma o afectaciones emocionales. Artículos periodísticos y reportes sobre situaciones similares.

y reportes sobre situaciones similares. Fotografías vinculadas con los hechos denunciados.

vinculadas con los hechos denunciados. Constancias de afiliación política, religiosa, étnica o social .

. Evidencia de participación en manifestaciones u organizaciones políticas.

u organizaciones políticas. Registros de arrestos o persecuciones previas.

o persecuciones previas. Información actualizada que demuestre que los riesgos continúan vigentes.

La pertenencia a organizaciones políticas, religiosas o sociales puede reforzar determinados argumentos del expediente de asilo Freepik

Sobre este último punto, Espinosa explicó que quienes ya iniciaron el trámite pueden incorporar material reciente para actualizar sus expedientes. Como ejemplo, mencionó a ciudadanos venezolanos que pueden aportar noticias, declaraciones de testigos o imágenes de actividades políticas realizadas desde el exterior para demostrar que mantienen la misma postura y que las condiciones que originaron su reclamo aún persisten.

Toda la documentación presentada debe encontrarse en inglés o acompañada por una traducción certificada realizada por un intérprete autorizado.

Qué debe demostrar un solicitante de asilo

Espinosa indicó que la documentación presentada debe responder a cuestiones esenciales relacionadas con la situación de la persona que busca protección. Entre ellas:

Qué daño sufrió

Quién fue responsable de ese daño

Por qué ocurrió

Por qué las autoridades de su país no pudieron brindarle protección

Si puede vivir de forma segura en su lugar de origen

Cómo se vincula la situación con alguno de los motivos protegidos por la ley de asilo

Los nuevos criterios de EE.UU. para evaluar una solicitud de asilo

La especialista señaló que hubo diversos ajustes a las políticas de asilo. También mencionó decisiones emitidas por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) que modificaron la forma en que los jueces analizan determinados expedientes desde el comienzo del procedimiento.

Los cambios sobre el asilo de EE.UU. que implican el rechazo de ciertas solicitudes Imagen generada con IA

Entre ellas se encuentra Matter of H-A-A-V, una resolución que permite revisar durante la primera audiencia si el formulario presentado contiene suficientes elementos para sustentar el reclamo.

Si el magistrado concluye que la información aportada resulta insuficiente, puede determinar que el solicitante no reúne los requisitos necesarios para continuar con el caso. Según explicó Espinosa, esta situación podría derivar en un rechazo y en una orden de deportación sin necesidad de llegar a una audiencia individual posterior.