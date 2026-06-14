Confirmado: en qué consisten las megaaudiencias masivas que aceleran las deportaciones de migrantes

En las cortes de inmigración de EE.UU. se instaló un nuevo esquema de “megaaudiencias” que reúne a decenas de migrantes en una misma sala para avanzar de forma acelerada con sus procesos de deportación. Las personas que no se presenten a la cita pueden recibir órdenes de expulsión.

Qué son las “megaaudiencias” migratorias

Las “megaaudiencias” son cortes de inmigración donde citarían a más de 100 personas en simultáneo para revisar su situación migratoria. Antes de este esquema, estas audiencias de calendario general reunían entre 20 y 30 expedientes; las megaaudiencias elevaron ese número a más de 100 participantes simultáneos, según consignó NPR.

Las audiencias forman parte de un plan federal para acelerar la emisión de órdenes de expulsión en el sistema migratorio Magnific

Estas sesiones se enfocan en la primera comparecencia, cuando las personas migrantes presentan sus argumentos para intentar quedarse de forma legal en Estados Unidos.

Cómo funcionan y por qué aceleran deportaciones

Las cortes habrían adelantado citas que originalmente estaban programadas para 2027, 2028 y 2029, concentrándolas ahora en bloques masivos. Especialistas y la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) advirtieron que esta práctica se aplica sobre todo a personas que no cuentan con defensa legal.

La nueva práctica se aplica sobre todo a personas que no cuentan con defensa legal Freepik

Según explicó la asesora de práctica y políticas de AILA, Vanessa Dojaquez-Torres, muchos migrantes pueden no enterarse a tiempo de que su audiencia fue adelantada porque los avisos llegan con poca anticipación o por canales que no suelen consultar con frecuencia.

¿Qué pasa si la persona no acude a su audiencia reprogramada?

Si la persona no acude a la audiencia reprogramada, el juez puede emitir una orden de deportación “en ausencia”.

Esa orden habilita a las autoridades migratorias a detener y expulsar al extranjero del país.

al extranjero del país. Abogados consultados señalaron que existe una expectativa implícita de que una parte importante de los citados no se presente, lo que facilitaría cerrar numerosos casos de manera expedita.

de que una parte importante de los citados no se presente, lo que facilitaría cerrar numerosos casos de manera expedita. Al mismo tiempo, los expertos advirtieron que, si la asistencia fuera masiva, las cortes enfrentarían salas abarrotadas, saturación de personal y más carga administrativa, lo que también afectaría la calidad de los procesos.

Más jueces, más casos en fila

El congresista Dan Goldman visitó una de estas megaaudiencias y describió el procedimiento como una “línea de montaje”, con más de 100 participantes al mismo tiempo, incluido el caso de un adolescente de 13 años que buscaba Estatus Especial para Inmigrantes Juveniles.

Dan Goldman describió el concepto de "megauadiencias" como una “línea de montaje” Agencia AP

Mientras tanto, la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración incorporó a 77 jueces migratorios y cinco abogados militares, e informó que en el actual año fiscal se contrataron 153 magistrados, la cifra más alta en un solo período.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.