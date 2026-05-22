Lo confirmaron: el cambio en las cortes de EE.UU. que acelerará cientos de miles de casos migratorios
El DOJ incorporó 82 nuevos jueces de inmigración en 38 ciudades del país norteamericano
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció la incorporación de 82 nuevos jueces destinados a tribunales de inmigración. La medida incluye 77 magistrados permanentes y cinco temporales, en lo que representa la mayor expansión de personal judicial en la historia de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés).
El gobierno de EE.UU. busca reducir millones de expedientes migratorios pendientes
Según datos oficiales, desde enero de 2025, la EOIR completó más de 1,08 millones de casos migratorios. En paralelo, el atraso judicial disminuyó en más de 447 mil casos. La cantidad total de expedientes pendientes pasó de aproximadamente cuatro millones a menos de 3,53 millones, lo que constituye la mayor reducción registrada por la agencia desde su creación.
El DOJ señaló que la expansión del cuerpo judicial forma parte de una estrategia orientada a reforzar la aplicación de las leyes migratorias y agilizar decisiones relacionadas con deportaciones, solicitudes de alivio migratorio, órdenes de remoción y otros asuntos judiciales migratorios.
Con esta decisión, el número total de jueces migratorios se acerca a los 700 funcionarios en todo EE.UU. Durante el actual año fiscal ya fueron contratados 153 jueces permanentes, una cifra récord para el organismo federal encargado de supervisar los procesos de inmigración.
“La administración Trump está comprometida con el restablecimiento de un cuerpo de jueces dedicado a restaurar el Estado de derecho en el sistema migratorio de nuestra nación”, dijo el fiscal general interino Todd Blanche en un comunicado. “Hoy, incorporamos a la mayor promoción de jueces de inmigración en la historia de la agencia“, agregó.
¿En qué ciudades fueron asignados los nuevos jueces?
De acuerdo con la información oficial, los 82 nuevos jueces (77 permanentes y cinco temporales) fueron asignados a cortes de inmigración en diversas ciudades a lo largo de EE.UU. para comenzar a escuchar casos:
- Adelanto, California
- Annandale, Virginia
- Atlanta, Georgia
- Aurora, Colorado
- Boston, Massachusetts
- Charlotte, Carolina del Norte
- Chelmsford, Massachusetts
- Chicago, Illinois
- Cleveland, Ohio
- Concord, California
- Conroe, Texas
- Dallas, Texas
- Denver, Colorado
- Detroit, Míchigan
- El Paso, Texas
- Elizabeth, Nueva Jersey
- Eloy, Arizona
- Fort Worth, Texas
- Hartford, Connecticut
- Honolulu, Hawái
- Indianapolis, Indiana
- Kansas City, Misuri
- Laredo, Texas
- LaSalle, Luisiana
- Los Ángeles, California
- Memphis, Tennessee
- Miami, Florida
- Nueva York, Nueva York
- Newark, Nueva Jersey
- Oakdale, Luisiana
- Omaha, Nebraska
- Orlando, Florida
- Filadelfia, Pensilvania
- Portland, Oregon
- Salt Lake City, Utah
- San Antonio, Texas
- San Diego, California
- Santa Ana, California
Según explicó el DOJ, los jueces pasaron por un “programa de capacitación robusto” antes de asumir funciones en estas cortes, con el fin de asegurar un procesamiento eficiente y justo de los casos migratorios.
“Esto solo ha sido posible gracias al liderazgo decisivo del presidente Trump y su compromiso con la seguridad de nuestras fronteras. Asimismo, felicito al equipo directivo de la EOIR por facilitar estos esfuerzos de contratación y reclutar personal altamente cualificado y talentoso en tiempo récord”, señaló Blanche.
El cambio que puede agilizar decisiones sobre deportaciones y alivios migratorios
El incremento de jueces permitirá que las cortes avancen con mayor rapidez en miles de expedientes acumulados durante los últimos años. La medida podría impactar tanto en solicitudes de alivio migratorio como en órdenes de remoción pendientes.
Los funcionarios del Departamento de Justicia sostuvieron que la ampliación del sistema judicial migratorio busca fortalecer el cumplimiento de las normas federales y mejorar la capacidad operativa en las fronteras y tribunales de EE.UU.
Por otro lado, la estructura anunciada por las autoridades distingue entre jueces permanentes y temporales, aunque ambos grupos cumplen tareas similares dentro del sistema migratorio. Los magistrados temporales también participan en audiencias y resolución de casos, además de recibir el mismo entrenamiento técnico que los funcionarios permanentes antes de asumir sus cargos.
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