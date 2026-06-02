Actualización oficial: la estrategia en Nueva York y Nueva Jersey que podría acelerar las deportaciones de migrantes

Las cortes de inmigración de Nueva York y Nueva Jersey comenzaron a implementar las denominadas “megaaudiencias”, un mecanismo que reúne a más de 100 personas en una sola comparecencia y adelanta citas originalmente fijadas para 2027, 2028 y 2029. La iniciativa forma parte de los cambios impulsados dentro del sistema migratorio federal y podría acelerar la emisión de órdenes de expulsión.

En qué consisten las audiencias migratorias masivas en EE.UU.

La modalidad corresponde a las audiencias iniciales de calendario general, una instancia en la que los extranjeros presentan por primera vez sus argumentos para intentar permanecer legalmente en el país norteamericano. De acuerdo con NPR, estos encuentros solían reunir entre 20 y 30 expedientes y ahora convocan a grupos que superan las 100 personas en una misma jornada.

Cortes migratorias en Nueva York y Nueva Jersey comenzaron a realizar audiencias masivas Magnific

Abogados especializados y la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) indicaron que la práctica se aplica principalmente a extranjeros que carecen de representación legal. Además de Nueva York y Nueva Jersey, la fórmula ya apareció en tribunales de Chicago, Boston y Chelmsford, mientras se prevé su llegada a Dallas.

Las críticas se centran en el riesgo de que muchas personas no reciban información suficiente sobre los cambios de fecha. Vanessa Dojaquez-Torres, asesora de políticas de AILA, explicó a NPR que numerosos convocados podrían desconocer que su comparecencia fue reprogramada para una fecha más cercana.

La especialista sostuvo que algunos avisos llegan con escasa anticipación o mediante canales que no siempre son revisados por los interesados. Además, señaló que existe preocupación porque el esquema parezca diseñado para incrementar automáticamente la cantidad de resoluciones emitidas contra quienes no se presentan, lo cual puede derivar en órdenes de deportación.

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La principal herramienta asociada a esta política es la resolución emitida cuando una persona no acude a la convocatoria asignada. En esos casos, el magistrado puede firmar una orden que habilita a las autoridades migratorias a detener y remover al extranjero del territorio estadounidense.

Los abogados consultados por NPR sostuvieron que muchos de los expedientes incluidos en estas sesiones correspondían originalmente a turnos previstos para 2027, 2028 o 2029. Uno de los letrados sostuvo que existe la expectativa de que una parte importante de los convocados no asista, lo que permitiría cerrar rápidamente numerosos expedientes mediante fallos dictados en ausencia.

La no asistencia de los migrantes a las citas puede derivar en órdenes de expulsión en ausencia ICE

Sin embargo, también advirtió que una asistencia masiva podría provocar saturación de personal, sobrecarga administrativa y salas abarrotadas.

La sobrecarga de casos y la incorporación de más jueces

El congresista Dan Goldman visitó una de estas sesiones y aseguró que presenció procedimientos con más de 100 participantes tratados como si estuvieran en una “línea de montaje”. El legislador relató que observó el caso de un adolescente de 13 años que había solicitado el Estatus Especial para Inmigrantes Juveniles.

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Mientras tanto, el Departamento de Justicia avanza en la ampliación de la plantilla judicial. La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración incorporó recientemente 77 jueces migratorios y cinco abogados militares temporales que desempeñarán funciones jurisdiccionales.

Además, la agencia informó la contratación de 153 magistrados durante el actual año fiscal, la cifra más alta registrada en un solo período.