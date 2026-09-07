Confirmado por el Uscis: EE.UU. cambia las normas para residentes legales que quieren extender la green card

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) emitió un memorando que ordena a sus funcionarios reforzar el examen discrecional de las solicitudes de ajuste de estatus. La medida no elimina el formulario I-485, pero redefine ese trámite como una vía “extraordinaria” que no debe sustituir el procesamiento consular habitual.

Qué establece el memorando del Uscis sobre la green card

El texto oficial del memorando PM-602-0199 indica que el ajuste de estatus bajo la sección 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad “es un asunto de discreción y gracia administrativa” que “no fue diseñado para reemplazar el proceso consular ordinario de visas”.

El memorando estipula que, bajo la sección 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, el ajuste de estatus “es un asunto de discreción y gracia administrativa” Imagen ilustrativa generada con IA

Los funcionarios deben buscar “circunstancias inusuales o incluso sobresalientes” que compensen los factores desfavorables de cada expediente.

que compensen los factores desfavorables de cada expediente. La agencia considera “relevante” el incumplimiento de las condiciones de admisión o del permiso de permanencia temporal, así como no haber abandonado el país en el plazo previsto, de acuerdo con el mismo documento.

Impacto en solicitantes por empleo y familia

Según el análisis del abogado Joseph Robinson publicado en JD Supra, los solicitantes basados en empleo con estatus legal continuo y una petición I-140 sustentada en contribuciones a Estados Unidos quedan mejor posicionados, en especial los casos EB-2 con exención por interés nacional y EB-1A.

Las solicitudes por matrimonio con permanencias no autorizadas enfrentarán un examen más complejo, según el memorando del Uscis Oleg Baliuk

Los casos EB-5 y ciertas solicitudes con certificaciones PERM podrían aportar evidencia económica favorable dentro del nuevo esquema.

y ciertas solicitudes con podrían aportar dentro del nuevo esquema. Las solicitudes por matrimonio con permanencias no autorizadas y los expedientes familiares sin factores favorables sólidos enfrentarán un examen más complejo, advirtió el especialista.

Protecciones que se mantienen para familiares de ciudadanos y principios de doble intención

La política preserva el principio de doble intención: pedir el ajuste de estatus no es incompatible con mantener una visa H-1B o L-1, indicó Robinson.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

No obstante, una nota al pie del memorando aclara que conservar ese estatus “no es suficiente , por sí solo, para justificar un ejercicio favorable de la discreción”.

, por sí solo, Los familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses conservan protecciones frente a varias restricciones de la sección 245(c), pero también quedan sujetos al nuevo análisis discrecional.

Qué deben hacer los solicitantes con trámites de ajuste de estatus pendientes

El memorando no crea una nueva ley ni suma requisitos formales, pero le da a los oficiales de Uscis más margen para rechazar un caso aunque cumplas con todo el papeleo.

Entre los factores que pesan a favor del proceso están tener un empleo estable, cumplir con las obligaciones tributarias, realizar aportes profesionales, mantener vínculos comunitarios y contar con una situación familiar sólida.

mantener vínculos comunitarios y contar con una situación familiar sólida. En cambio, pueden perjudicar el caso situaciones como haber excedido el plazo de la visa o permiso de permanencia , o no haber salido del país cuando correspondía.

, o no haber salido del país cuando correspondía. En caso de tener una visa de doble intención como H-1B o L-1, se puede pedir la green card sin perder ese estatus, pero mantenerlo al día no alcanza por sí solo para garantizar la aprobación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.