La nueva directiva de Trump al Uscis: identificar a personas no ciudadanas que se registraron para votar

Cientos de agentes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) fueron reasignados para revisar información electoral y detectar posibles casos de personas no ciudadanas registradas para votar, en una nueva medida de la administración de Donald Trump.

Qué hará Uscis con los registros de votantes

Según The Washington Post, tres exfuncionarios con conocimiento de las operaciones internas señalaron que los empleados pertenecen a la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional (FDNS, por sus siglas en inglés).

Su tarea habitual consiste en revisar solicitudes migratorias para investigar información falsa y posibles amenazas de seguridad.

Agentes del Uscis revisarán datos en busca de extranjeros sin ciudadanía que estén registrados para votar Imagen ilustrativa generada con IA

Ahora, parte de ese personal analiza datos de registros electorales para encontrar coincidencias con información migratoria que pueda indicar que una persona no tiene ciudadanía estadounidense y figura como registrada para votar.

The Washington Post señaló que este cambio habría frenado buena parte de las tareas habituales de la unidad.

Cabe destacar que la existencia de una coincidencia entre dos bases de datos no demuestra por sí sola que una persona haya votado ilegalmente. Cada caso requiere una revisión para determinar si existe una infracción.

Cómo funciona el cruce de información electoral

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que trabaja con los estados para obtener registros electorales y compararlos con información de Uscis.

El propósito declarado es identificar posibles casos de personas no ciudadanas que estén registradas para votar o hayan participado ilegalmente en una elección federal.

Los funcionarios del Uscis comenzarán a aplicar la nueva regla sobre los votantes Freepik

La estrategia federal también incluye al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés). Un dictamen de su Oficina de Asesoría Legal publicado en mayo concluyó que la División de Derechos Civiles puede solicitar registros electorales estatales y compartirlos con el DHS para identificar a personas que podrían no estar habilitadas para votar.

El DOJ ya inició demandas contra 30 estados y el Distrito de Columbia para obtener padrones electorales.

Qué impacto puede tener en los trámites migratorios

La reasignación genera preocupación porque los funcionarios de FDNS cumplen un papel relevante en la detección de fraude dentro de los trámites migratorios.

De acuerdo con los exfuncionarios citados por The Washington Post, esa labor quedó prácticamente paralizada mientras el personal se concentra en la búsqueda de posibles irregularidades electorales.

Según los expertos de The New York Times , la situación podría afectar el procesamiento de algunos expedientes si la reasignación se mantiene.

, la situación podría afectar el de algunos expedientes si la reasignación se mantiene. Abogados de inmigración consultados por el diario advirtieron que una demora prolongada puede tener consecuencias para personas cuyos casos todavía no fueron adjudicados.

Qué dice la evidencia sobre el voto de no ciudadanos

La legislación federal prohíbe que las personas no ciudadanas se registren y voten en elecciones federales. Sin embargo, los casos comprobados de voto de no ciudadanos son extremadamente poco frecuentes, según un documento oficial de Uscis.

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La propia agencia explicó que el sistema SAVE permite verificar de manera confiable información relacionada con la ciudadanía y el estatus migratorio. Por eso, la aparición de una persona en un registro electoral no permite concluir automáticamente que haya cometido un delito electoral.

La administración Trump sostiene que el uso de estas bases de datos forma parte de su estrategia para reforzar la integridad electoral. El DOJ y DHS mantienen actualmente una iniciativa conjunta centrada en investigaciones sobre posibles infracciones electorales.