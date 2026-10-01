Confirmado por la Corte Suprema: qué puede cambiar para un migrante con orden de deportación en EE.UU.

La Corte Suprema de EE.UU. autorizó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a continuar con las deportaciones a terceros países, aunque la persona no tenga relación con el país receptor. La medida suspende el fallo de un tribunal federal de Massachusetts, que exigía darles una oportunidad de plantear objeciones por riesgo de tortura o persecución.

Qué se sabe de la decisión de la Corte Suprema que autoriza la deportación a terceros países

La orden, de seis votos contra tres , levanta de manera temporal el requisito de que el migrante pueda objetar, según información publicada por AP.

, levanta de manera temporal el requisito de que el migrante pueda objetar, según información publicada por AP. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson habrían mantenido la orden del tribunal inferior.

habrían mantenido la orden del tribunal inferior. La decisión no define si la política es legal

La normativa de la Corte Suprema levanta de manera temporal el requisito de que el migrante pueda objetar J. Scott Applewhite - AP

Qué se va a analizar en diciembre sobre la deportación para terceros países

El tribunal evaluará si la política es legal y si los jueces de distrito pueden dictar bloqueos de alcance amplio.

y si los jueces de distrito pueden dictar bloqueos de alcance amplio. También se discutirá si bastan las garantías diplomáticas generales o si cada persona debe tener una instancia individual.

o si cada persona debe tener una instancia individual. Entre los puntos en debate figuran la ley migratoria federal (8 U.S.C. §1231(b)), el debido proceso y la Convención contra la Tortura.

La administración Trump ha deportado a unas 25.000 personas a más de dos docenas de países, la mayoría a México Eric Gay - AP

Impacto de la medida para inmigrantes con orden de deportación

La administración Trump aplica la política a personas con orden final que no pueden volver a su ciudad de origen o cuyo país no las acepta, según AP.

aplica la política a o cuyo país no las acepta, según AP. El gobierno ha deportado a unas 25.000 personas a más de dos docenas de países. La mayoría a México .

a más de dos docenas de países. . Trina Realmuto , directora ejecutiva de la National Immigration Litigation Alliance, dijo en un comunicado, citado por AP, que la orden permite reanudar envíos a países donde las personas “pueden enfrentar persecución, tortura, encarcelamiento u otro peligro grave”.

, directora ejecutiva de la National Immigration Litigation Alliance, dijo en un comunicado, citado por AP, que la orden permite reanudar envíos a países donde las personas El fiscal general Todd Blanche calificó la política de “herramienta legal y fundamental” en una publicación en su cuenta de X.

El fiscal general de EE.UU., Todd Bianche, celebró el fallo de la Corte Suprema y aseguró que la deportación a terceros país "es legal y una herramienta funamental" para cumplir con las leyes de inmigración X/@AGToddBlanche

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.