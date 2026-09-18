Confirman el modus operandi del ICE para aumentar la detención de inmigrantes en los aeropuertos de EE.UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) amplió sus mecanismos para localizar inmigrantes mediante un pacto con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) firmado el 29 de mayo de 2025. Bajo ese esquema, las aerolíneas verifican datos de pasajeros antes de emitir tarjetas de embarque, y esa información puede cruzarse con los registros de la agencia federal.

Cómo opera el cruce de datos entre el ICE y la TSA en los aeropuertos de EE.UU.

El sistema se basa en la Regla Final de Vuelo Seguro , que obliga a las aerolíneas a recopilar y verificar información de pasajeros antes del embarque.

, que obliga a las aerolíneas a de pasajeros antes del embarque. Los agentes del ICE cruzan esos registros con sus propias bases de datos para identificar a personas con antecedentes migratorios, lo que evita así investigaciones previas o visitas a domicilios.

para identificar a personas con antecedentes migratorios, lo que evita así Entre los detectados figuran personas a las que en algún momento se les venció su visa, incluso si después iniciaron trámites migratorios o tenían solicitudes pendientes, de acuerdo con datos oficiales citados por Reuters.

Arrestos récord sin correlato en expulsiones

Las detenciones del ICE llegaron a casi 51.000 en agosto , el tercer récord mensual consecutivo, según información oficial citada por Reuters.

del ICE llegaron a , el tercer récord mensual consecutivo, según información oficial citada por Reuters. Pese al salto, las deportaciones se mantuvieron estables en torno a 1200 por día , el mismo promedio que en mayo, cuando hubo 19.000 arrestos menos.

, el mismo promedio que en mayo, cuando hubo 19.000 arrestos menos. Menos de una cuarta parte de los detenidos en julio tenía condenas penales, de acuerdo con el Deportation Data Project.

Las detenciones del ICE llegaron a casi 51.000 en agosto ICE

Las dificultades del ICE durante las deportaciones

La falta de aviones disponibles limita los traslados: seis Boeing 737 comprados para deportaciones siguen bajo revisión de la Administración Federal de Aviación ( FAA , por sus siglas en inglés) y aún no operan, según Reuters.

seis Boeing 737 comprados para deportaciones Administración Federal de Aviación ( , por sus siglas en inglés) y aún no operan, según Reuters. Algunos países de destino imponen límites a la cantidad de personas que aceptan recibir por vuelo.

que aceptan recibir por vuelo. “Gracias a las estrictas políticas de control migratorio del presidente Trump, tres millones de inmigrantes indocumentados han abandonado EE.UU.”, declaró Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca, a Reuters.

Seis Boeing 737 comprados para deportaciones siguen bajo revisión de la FAA Lindsey Wasson - AP

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