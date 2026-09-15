El dato que revela cómo el ICE encuentra inmigrantes en los aeropuertos con más de 1200 arrestos tras alertas de la TSA

Más de 1200 personas fueron arrestadas hasta principios de junio mediante información compartida entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Sin embargo, este aumento en las detenciones no se tradujo en un crecimiento similar de las deportaciones, debido a procesos judiciales, falta de vuelos y restricciones de los países receptores.

Cómo funciona el intercambio de información entre la TSA y el ICE

El ICE amplió sus mecanismos para localizar inmigrantes dentro de Estados Unidos mediante el acceso a información recopilada en los aeropuertos. El procedimiento surgió de un acuerdo de intercambio de datos con la TSA, firmado el 29 de mayo de 2025.

El pacto entre el ICE y la TSA fue firmado el 29 de mayo de 2025 Photo by Megan Varner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Bajo ese acuerdo, las aerolíneas deben recopilar y verificar los datos de los pasajeros antes de entregar las tarjetas de embarque bajo la Regla Final de Vuelo Seguro. Esa información llega a la TSA y puede ser compartida con el ICE conforme al acuerdo vigente.

El mecanismo permite que los agentes realicen coincidencias con sus registros cuando identifican a determinados pasajeros. De esta manera, el ICE puede localizar a personas que, de otro modo, podrían requerir investigaciones previas, seguimiento o visitas a domicilios y lugares de trabajo.

Según datos oficiales obtenidos por Reuters, hasta comienzos de junio, más de 1200 personas fueron detenidas luego de alertas generadas a partir de esos registros. El sistema fue utilizado en al menos 15 aeropuertos de estados como California, Texas, Virginia y Colorado.

Entre las personas identificadas estaban aquellas que en algún momento permanecieron en el país norteamericano después del vencimiento de sus visas, incluso cuando posteriormente iniciaron trámites migratorios o contaban con solicitudes pendientes.

Más arrestos, pero sin aumento proporcional de deportaciones

El crecimiento de las detenciones durante el verano boreal expuso una diferencia entre la cantidad de arrestos y el número de expulsiones efectivamente realizadas. De acuerdo con la información oficial del gobierno federal, las detenciones llegaron a casi 51.000 en agosto, el tercer récord mensual consecutivo.

Sin embargo, las deportaciones permanecieron en torno a 1200 por día. Según Reuters, en mayo, cuando se produjeron unas 19.000 detenciones menos, el promedio diario de expulsiones fue similar. La diferencia está relacionada, entre otros factores, con la situación legal de las personas arrestadas.

Menos de una cuarta parte de los detenidos en julio tenía condenas penales, de acuerdo con el Deportation Data Project. Muchos tampoco contaban con una orden final de expulsión.

Durante los últimos meses, el ICE incrementó sus operativos junto con fuerzas policiales locales y utilizó distintos métodos para localizar inmigrantes. Hubo detenciones durante controles de tránsito, en domicilios, lugares de trabajo, tribunales y citas vinculadas con trámites migratorios.

Diversos informes detallan un incremento en las detenciones de inmigrantes dentro de los aeropuertos de Estados Unidos Imagen ilustrativa generada con IA

Los obstáculos que frenan las deportaciones del ICE

Bajo los nuevos mecanismos de las agencias federales, una persona puede ser localizada y arrestada con rapidez, pero su salida del país puede requerir primero resolver un proceso judicial o administrativo. En algunos casos, la alternativa inmediata es aceptar una salida voluntaria.

“Gracias a las estrictas políticas de control migratorio del presidente Trump, tres millones de inmigrantes indocumentados han abandonado EE.UU.”, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, a Reuters.

Por otro lado, la disponibilidad de aeronaves limita la cantidad de personas que pueden ser trasladadas fuera del territorio estadounidense. Aunque la administración acordó adquirir seis Boeing 737 destinados a deportaciones, estos todavía no están operativos porque permanecen bajo revisión de la FAA.

También existen dificultades relacionadas con los países de destino. Las autoridades deben coordinar traslados entre centros de detención y vuelos internacionales, mientras que algunos gobiernos establecen límites sobre la cantidad de personas que recibirán.