Ya es oficial y se aplica: qué dice el acuerdo del ICE y la TSA sobre los datos de pasajeros en los aeropuertos de EE.UU.

Los aeropuertos se han convertido en el nuevo foco de las redadas migratorias, luego de que julio cerrara con niveles récord de arrestos diarios. Este nuevo escenario surge a partir de un acuerdo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para compartir información de pasajeros.

Qué se sabe del acuerdo entre el ICE y la TSA

El pacto fue presentado por la organización Oversight America a fines de julio. El escrito, firmado el 29 de mayo de 2025, prevé mejorar la seguridad nacional a través de un intercambio de datos entre ambas agencias federales.

El pacto entre el ICE y la TSA fue firmado el 29 de mayo de 2025 Photo by Megan Varner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

El ICE comparte información de la TSA para identificar individuos que sean de interés. Luego, la agencia federal de inmigración almacena en su repositorio de datos la información proporcionada por la Administración de Seguridad en el Transporte.

El intercambio está autorizado por de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, la Ley de Seguridad de la Aviación y el Transporte y la Regla Final de Vuelo Seguro. Esta última, obliga a las aerolíneas a recopilar y contrastar los datos de los pasajeros con listas de vigilancia antiterrorista antes de emitir las tarjetas de embarque.

Qué se debe tomar en cuenta durante la transferencia de datos entre el ICE y la TSA

El acuerdo cuenta con una serie de reglas básicas para una transferencia adecuada de datos. Algunas de estas incluyen:

Los datos almacenados se conservarán el tiempo necesario de acuerdo a los calendarios de la Administración Nacional de Archivos y Registros ( NARA , por sus siglas en inglés). Si hay un “hold” por litigio, se retienen de “manera indefinida” hasta que este se levante.

de acuerdo a los calendarios de la Administración Nacional de Archivos y Registros ( , por sus siglas en inglés). Si hay un por litigio, se retienen de hasta que este se levante. El acceso se limita a personal con “necesidad de saber” . Se requiere el uso de contraseñas, cifrado, y el ingreso de números de identificación personal (PIN) para acceder a los sistemas.

. Se requiere el para acceder a los sistemas. El convenio no implica transferencia de fondos entre las agencias, por lo que cada una debe asumir sus propios costos derivados de la implementación.

El convenio no implica transferencia de fondos entre las agencias, por lo que cada una debe asumir sus propios costos Imagen ilustrativa generada con IA

De igual modo, el pacto se va a revisar cada cinco años para evaluar si es necesario o requiere modificaciones. Si hay desacuerdos internos, no pueden ser referidos a tribunales y solo se podrán resolver mediante consultas.

Los nuevos arrestos del ICE en los aeropuertos

La transferencia de datos permite a los agentes del ICE hacer una revisión de nombres en los puntos de control de seguridad o puertas de embarque y realizar operativos migratorios en los aeropuertos, según ABC News.

“No hay investigación ni visita domiciliaria. Solo se trata de una coincidencia de nombres en un punto de control, y eso es lo que hace que este método sea tan eficiente para ICE y tan inquietante para los viajeros”, dijo Rosanna Berardi, abogada de inmigración con sede en Buffalo.

Hasta fines de julio, se reportaron operativos en al menos 15 aeropuertos de California, Texas, Virginia y Colorado. Uno de los casos más conocidos fue el de Chantal Morales Rojas, una joven ecuatoriana que trabajó como au pair y fue interceptada en la pasarela de embarque mientras intentaba abordar un vuelo de Southwest Airlines.