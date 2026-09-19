Creció en el campo rodeada de inmigrantes y hoy es abogada y graduada de Harvard: “La distancia genera odio y malentendidos”

Una reconocida activista y abogada creció en una zona rural de Ohio bajo el cuidado de su bisabuela materna, en una comunidad marcada por la presencia de familias inmigrantes. Esa experiencia influyó años después en su vocación profesional: estudió derecho, obtuvo una maestría en la Universidad de Harvard y fundó una organización dedicada a brindar información y apoyo legal a trabajadoras: “Estamos demasiado distanciados, y esa distancia entre nosotros es lo que genera odio y malentendidos”, sentenció.

La mujer que creció en el campo rodeada de inmigrantes y hoy es abogada y graduada de Harvard

Entre las hileras de maíz y soya de Fremont, Ohio, la infancia de Mónica Ramírez transcurrió bajo el cuidado de su bisabuela materna, Virginia Guardiola.

Desde su casa, Guardiola actuaba como una especie de comité de bienvenida informal para los trabajadores agrícolas que llegaban a Fremont, desorientados y solos, según relató a la revista TIME.

La activista Mónica Ramírez se crió en el campo rodeada de inmigrantes bajo el cuidado de su bisabuela materna, Virginia Guardiola @activistmonicaramirez

La bisabuela de Ramírez indicaba a los recién llegados dónde encontrar trabajo y les explicaba todo lo que necesitaban saber sobre Ohio. Según su testimonio, la abogada aprendió de su familiar “la importancia de compartir información para que la gente pudiera conseguir trabajo y estar a salvo”.

Al presenciar la vulnerabilidad de quienes seguían la cosecha hasta Fremont, especialmente mujeres que trabajaban sin estatus legal, alejadas de sus familias y expuestas a capataces explotadores en los campamentos, comprendió lo crucial que resultaba contar con miembros de confianza dentro de la comunidad.

Cuatro décadas después, Ramírez se consolidó como una abogada y activista feminista de reconocimiento internacional, graduada por la Universidad Estatal de Ohio y con una maestría en Administración Pública en Harvard Kennedy School.

Luego de obtener su título en la carrera de derecho, empezó su trayectoria profesional en la defensa de personas que no contaban con muchos recursos.

Activismo y derecho: la historia de Mónica Ramírez

Al obtener su certificación profesional, Ramírez ejerció durante una década como defensora de los derechos de los trabajadores agrícolas en los tribunales. En 2014, con su experiencia en los tribunales, fundó la organización Justice for Migrant Women.

A diferencia de una clínica convencional de asistencia legal, la entidad busca replicar el rol comunitario de su bisabuela al proporcionar información para que los propios trabajadores adquieran el conocimiento necesario para organizarse y luchar por sus derechos.

La organización apunta a respaldar a las comunidades frente a los constantes giros de la cultura y la política.

En 2021, Mónica Ramírez fue incluida por la revista TIME en la lista de las TIME100 Next @activistmonicaramirez

Además, en 2017, en el marco del movimiento Me Too, Ramírez impulsó la redacción de la carta abierta Dear Sisters, publicada en la revista TIME con el titular: “700 mil trabajadoras agrícolas se solidarizan con los actores de Hollywood en su lucha contra la agresión sexual”.

“Aunque trabajamos en entornos muy diferentes, compartimos la experiencia común de ser víctimas de individuos con el poder de contratar, despedir y vetar”, se lee en una sección de la carta.

Con su participación en la comunidad, en 2021 llegó uno de sus mayores reconocimientos. La revista TIME la incluyó en la lista “TIME100 Next 2021”, que destaca a personas consideradas parte de la próxima generación de líderes e influyentes.

El medio la presentó como abogada de derechos civiles y defensora de los trabajadores migrantes. La reseña, escrita por la actriz y autora Diane Guerrero, destacó su trabajo a través de Justice for Migrant Women en cuestiones como:

Igualdad salarial para las mujeres

Lucha contra la supresión del voto

Abusos sexuales en el ámbito laboral

Asistencia y ayuda para familias de trabajadores agrícolas durante la pandemia de Covid-19

“Cuando habla de salvar el mundo, es como si te transmitiera un mensaje secreto: que cree en ti, en la gente. Vive su vida para generar un cambio positivo en los demás”, escribió Guerrero sobre la personalidad de Mónica.

El discurso de Mónica Ramírez, abogada graduada de Harvard

El rol actual de Mónica Ramírez en la comunidad

Ante las campañas de deportación masiva impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, que, según su análisis, llevó a muchas trabajadoras a sentir que deben elegir entre sufrir abusos en silencio o arriesgarse a la detención y la separación familiar. Ramírez imparte capacitaciones y asambleas comunitarias para educarlas sobre sus derechos.

En el ámbito de la cohesión social, encabeza cenas de solidaridad, un proyecto dedicado a visibilizar la interdependencia comunitaria.

“Estamos demasiado distanciados, y creo que esa distancia entre nosotros es lo que genera odio y malentendidos”, expresó al respecto. En esa línea, señaló que prepara la mesa como lo hacía su bisabuela para cualquier recién llegado al pueblo. “Antes, la gente dependía de sus vecinos”, completó.