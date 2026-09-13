Deportaciones masivas: las ciudades con más detenciones y redadas del ICE contra inmigrantes en EE.UU.

Estados Unidos atraviesa un nuevo pico de arrestos migratorios bajo la administración Trump. Texas, Florida y California lideran el ranking de jurisdicciones con más detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desde el inicio del segundo mandato hasta el 6 de agosto de 2026.

Texas y Florida dominan el ranking de arrestos del ICE

Texas encabeza la lista con 124.601 arrestos , más del doble que el segundo estado.

encabeza la lista con , más del doble que el segundo estado. Florida suma 57.715 detenciones y California, 46.711.

suma y California, Georgia (21.060) y Nueva York (19.042) completan el top cinco de jurisdicciones con más arrestos.

Texas encabeza la lista con 124.601 arrestos Yuki Iwamura - FR171758 AP

Florida aceleró gracias a acuerdos con el gobierno federal

Los arrestos en Florida pasaron de 3306 en mayo a 7170 en junio de 2026 , un salto del 117%.

, un salto del 117%. El aumento se explica por la colaboración del estado con el gobierno federal y la firma de acuerdos 287(g), según un análisis de BBC News Mundo citado por Deportation Data Project.

El ICE roza la meta de 2000 arrestos diarios

En agosto de 2026, el ICE detuvo a 50.925 personas en todo el país , casi el doble que en el mismo mes de 2025, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional.

, casi el doble que en el mismo mes de 2025, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional. La agencia reportó operativos puntuales de alto impacto: 121 arrestos en una sola redada en Memphis , Tennessee, y 2197 detenciones en un operativo de un mes en Nueva York.

, Tennessee, y 2197 detenciones en un operativo de un mes en Nueva York. El repunte llega tras una breve caída de arrestos entre enero y febrero de 2026, posterior a la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos en Minneapolis.

En agosto de 2026 el ICE detuvo a 50.925 personas en todo el país ICE

Los mexicanos concentran el mayor número de detenidos

México lidera la lista de nacionalidades con 213.894 arrestados (39% del total) , seguido por Guatemala (79.174) y Honduras (60.152).

lidera la lista de nacionalidades , seguido por Guatemala (79.174) y Honduras (60.152). Venezuela (35.704) , El Salvador (24.548) y Nicaragua (17.202) completan el grupo de países con más detenidos.

, El Salvador (24.548) y Nicaragua (17.202) completan el grupo de países con más detenidos. Desde septiembre de 2025, la cantidad de detenidos sin cargos penales superó a la de quienes tienen condenas o cargos pendientes.

México lidera la lista de nacionalidades con 213.894 arrestados por parte del ICE ICE

Las razones detrás del incremento de los arrestos del ICE

El aumento de detenciones se financia con el presupuesto de la ley H.R.1, conocida como One Big Beautiful Bill Act, que otorgó US$75.000 millones al ICE para gastar en cuatro años.

Esto explica por qué la agencia pudo escalar operativos en estados como Florida , que sumó acuerdos 287(g) con el gobierno federal para colaborar directamente en tareas de control migratorio.

, que sumó acuerdos 287(g) con el gobierno federal para colaborar directamente en tareas de control migratorio. Según el Deportation Data Project, las personas detenidas por el ICE son deportadas en menos de 60 días en la mayoría de los casos, y solo el 7% queda en libertad en ese mismo plazo.

Esto significa que quienes son arrestados tienen muy poco margen de tiempo para acceder a asesoría legal o apelar su caso antes de una posible deportación.

Una madre e hija ecuatorianas fueron detenidas por el ICE en un hospital tras sufrir un accidente de auto

El perfil de las personas detenidas también cambió. Ahora la agencia federal arresta a extranjeros con estatus legal temporal cancelado, a migrantes con solicitudes de asilo en trámite y a personas que llevan décadas viviendo en el país, muchas casadas con ciudadanos estadounidenses y con hijos nacidos en EE.UU.