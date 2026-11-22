El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) auditará el programa de cámaras corporales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para determinar si los agentes cumplen con activar los dispositivos y almacenar las grabaciones de forma adecuada.

Qué reglas de ICE debe cumplir el uso de las cámaras y qué revisará la auditoría

En varios tiroteos, los agentes de inmigración no tenían cámaras o no las habían encendido. Tener el equipo y activarlo son cosas distintas: en el ICE la activación depende del agente, mientras que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) usa sistemas que encienden la cámara al desenfundar un arma o activar las luces de emergencia.

El ICE ya realiza capacitaciones internas para instruir a los inspectores regionales sobre el uso de las cámaras corporales Fotomontaje generado con IA

La directiva de ICE exige activar la cámara en actividades como arrestos, ejecución de órdenes y órdenes de deportación, con excepciones que incluyen operaciones encubiertas y entrevistas dentro de centros de detención, según un informe de la Government Accountability Office (GAO, por sus siglas en inglés), el auditor del Congreso. Si un agente no graba, debe presentar una explicación por escrito.

El mismo informe indica que las grabaciones con uso de la fuerza se conservan de forma indefinida en ICE, mientras que las no evidenciales se guardan entre 60 y 180 días. ICE recibió 675 solicitudes de acceso a grabaciones por la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) desde el inicio del programa.

Qué halló la GAO sobre cámaras, amonestaciones y activación automática

La GAO, que publicó su informe el 14 de octubre, contó unas 4.800 cámaras desplegadas en ICE a abril de 2026, frente a unas 10.500 previstas para 2030.

El ICE inició en julio de 2025 una contratación de unas 12.000 personas , mientras el plan de cámaras se mantuvo casi sin cambios.

, mientras el plan de cámaras se mantuvo casi sin cambios. Hasta septiembre de 2025, el ICE no había emitido ninguna amonestación escrita por incumplir la política de cámaras, y CBP solo una, según los funcionarios consultados por la GAO.

En seis de diez sedes visitadas, el personal expresó dudas sobre cuándo debía activar la cámara. El Departamento de Seguridad Nacional aceptó seis de las siete recomendaciones, pero rechazó los controles de activación automática por riesgo de grabaciones accidentales de informantes, víctimas o personas que ejercen derechos de expresión. La GAO mantuvo su recomendación.

El DHS rechazó la sugerencia de una entidad de control gubernamental para que los agentes de inmigración utilicen cámaras corporales con activación automática Imagen ilustrativa generada con IA

DHS informó a la GAO que todas las oficinas de ICE habían recibido cámaras al 5 de agosto y que los agentes estaban siendo capacitados.

Por qué importan las grabaciones en operativos en barrios hispanos y qué propuesta sigue

El 7 de julio, un oficial de ICE mató en Houston a Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años y nacionalidad mexicana, durante un operativo en un barrio de mayoría hispana. DHS dijo que los agentes no habían recibido cámaras y que se las entregarían en 60 días.

El Departamento atribuyó el retraso a cierres de gobierno, y fiscales de Houston investigan la muerte, mientras la familia pide una investigación independiente.

El representante demócrata Bennie Thompson, el miembro de mayor rango de su partido en el comité de Seguridad Nacional de la Cámara, presentó el 19 de noviembre un proyecto que obligaría a DHS a usar cámaras con activación automática.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.