Es oficial: el DHS podría revocar autorizaciones de trabajo e invalidar documentos en cualquier momento

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede revocar autorizaciones de empleo e invalidar documentos de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés) en cualquier momento, según un boletín de E-Verify publicado el 11 de agosto de 2026. La actualización del reporte de cambio de estatus permite a los empleadores participantes en Estados Unidos identificar casos vinculados con permisos que el DHS invalidó posteriormente.

Qué permisos de trabajo aparecen en E-Verify

De acuerdo con el boletín de E-Verify, el reporte ahora incluye las categorías C08 (solicitud de asilo pendiente), C09 (solicitud de ajuste de estatus), A12 (Estatus de Protección Temporal concedido) y C19 (solicitud de TPS). Antes incluía solo la categoría C11, correspondiente a permisos de permanencia temporal.

El DHS puede invalidar permisos C08 y C09 tras el retiro, la aprobación o la denegación de las solicitudes migratorias correspondientes. También puede invalidar permisos A12 y C19, conforme a los procedimientos aplicables, cuando termina una designación de TPS, según E-Verify.

El DHS ha aumentado sus controles para aprobar tramites migratorios en EE.UU. Fotomontaje realizado con IA

Qué ocurre si un EAD fue invalidado

Según E-Verify, un trabajador puede conservar una tarjeta que parece vigente aunque el DHS la haya invalidado, porque la agencia no recoge los documentos emitidos previamente.

Si el permiso aparece en el reporte, el empleador debe volver a verificar la autorización de empleo en el Formulario I-9 mediante el Suplemento B. No debe abrir un caso nuevo en E-Verify, de acuerdo con el boletín oficial.

Qué significa presentar un documento de la Lista A o la Lista C

En esa nueva verificación, el trabajador debe mostrar un documento aceptable y no vencido de la Lista A o de la Lista C . No tiene que presentar uno de cada lista, según E-Verify.

. No tiene que presentar uno de cada lista, según E-Verify. El trabajador elige qué documento aceptable presentar. El empleador no puede exigir el mismo que recibió antes, imponer uno específico ni pedir documentos adicionales. Tampoco debe volver a verificar los documentos de identidad de la Lista B, de acuerdo con E-Verify.

La inclusión de una categoría en el reporte no significa que todos los permisos incluidos allí hayan sido invalidados Fotomontaje editado con IA

Lo que deben tener en cuenta los inmigrantes con EAD

Si tu permiso figura en el reporte, debes presentar al empleador un documento vigente de la Lista A o de la Lista C para la nueva verificación.

Puedes elegir cuál de los documentos aceptables entregar: la empresa no puede exigirte uno específico ni pedirte más documentos de los requeridos.

La inclusión de una categoría en el reporte no significa que todos los permisos incluidos allí hayan sido invalidados.

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.