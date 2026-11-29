Un permiso de trabajo EAD no impide una detención: autoriza a trabajar, pero no otorga estatus migratorio ni frena una expulsión. Según una guía de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), actualizada el 31 de julio de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ya actúa en aeropuertos.

El EAD acredita la facultad de trabajar, pero no resuelve el estatus de quien lo tiene.

Su alcance depende de la categoría y de la situación de cada persona. Es una pieza del expediente, no una garantía universal.

Un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) inspecciona documentos en una entrada peatonal del puerto de entrada de San Ysidro, mientras las personas esperan en fila a lo largo de la frontera entre Tijuana, México, y San Diego Gregory Bull - AP

Detenciones del ICE en aeropuertos: cómo se usan los datos de pasajeros

Según la AILA, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) comparte con el ICE datos de pasajeros de vuelos internos.

(TSA, por sus siglas en inglés) comparte con el ICE datos de pasajeros de vuelos internos. El ICE los cruza con registros de personas con órdenes finales de expulsión y envía agentes a los aeropuertos para arrestarlas.

y envía agentes a los aeropuertos para arrestarlas. La guía indica que quien está fuera de estatus o tiene una orden de expulsión no debe volar sin consultar a un abogado.

La TSA amplió el reconocimiento facial a 65 aeropuertos a comienzos de 2026. En vuelos internos se puede pedir verificación manual de identidad.

Un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) inspecciona documentos en una entrada peatonal del puerto de entrada de San Ysidro, mientras las personas esperan en fila a lo largo de la frontera entre Tijuana, México, y San Diego Gregory Bull - AP

Documentos para volar con EAD: qué identificación acepta la TSA

El EAD figura entre las identificaciones aceptadas en vuelos internos, junto con la REAL ID, la Enhanced ID y la green card.

No sirven las licencias estándar con la marca “Federal Limits Apply” ni la aplicación CBP One .

. La guía recomienda llevar pasaporte, I-94 impreso y aviso de aprobación I-797, además de copias de respaldo.

Estatus vencido y otros riesgos al viajar dentro de Estados Unidos

El I-94, y no el sello de la visa, determina cuánto tiempo se puede permanecer.

Se puede perder el estatus sin notarlo : cambiar de empleador sin una petición H-1B aprobada, trabajar sin autorización o permanecer tras el vencimiento del I-94.

: cambiar de empleador sin una petición H-1B aprobada, trabajar sin autorización o permanecer tras el vencimiento del I-94. Un cargo por conducir bajo influencia de alcohol o drogas puede iniciar un proceso de expulsión , aun con visa e I-94 vigentes.

, aun con visa e I-94 vigentes. La guía nombra a Alabama, Texas y Florida por leyes que podrían derivar en arrestos durante controles de tránsito.

Pasajeros esperan frente al área de CBP en la Terminal G del Aeropuerto Internacional de San Francisco, donde fueron identificadas las detenciones prolongadas. Fotomontaje editado con IA

Para tener en cuenta

Si enfrentas una acción del ICE, consulta a un abogado de inmigración acreditado que revise tus documentos, órdenes y circunstancias.

El riesgo descrito en la guía se centra en personas fuera de estatus o con órdenes finales de expulsión.

Si te detienen, la AILA aconseja mantener la calma, no correr ni resistir, y pedir un abogado.

No estás obligado a revelar tu categoría de visa. No firmes ningún formulario migratorio sin hablar antes con tu abogado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.