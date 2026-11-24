El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostiene que tener un permiso de trabajo (EAD) vigente o una solicitud de asilo pendiente no otorga estatus legal ni impide una detención del ICE. El documento acredita una autorización de empleo, pero su alcance depende de la categoría y de la situación particular de quien lo posee.

Detenciones del ICE y qué pasa con los inmigrantes con permiso de trabajo en EE.UU.

En su manual de políticas, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) explica que aprobar el formulario I-765 no concede por sí mismo un estatus migratorio: permite trabajar o acredita una autorización que ya existe por la situación de la persona.

Una solicitud de asilo pendiente no otorga estatus legal ni impide una detención del ICE Imagen generada con IA

El DHS también indicó en una propuesta publicada en el Registro Federal el 5 de junio de 2026 que la autorización laboral por sí sola no impide una expulsión.

Por eso es importante considerar la categoría indicada en el documento y el estado del trámite que la sustenta.

Para quienes enfrentan una intervención de ICE, la tarjeta es una pieza del expediente y no una garantía universal.

Un abogado de inmigración acreditado puede evaluar la documentación, la existencia de órdenes y las circunstancias concretas.

Qué dice el DHS sobre el permiso de trabajo y el estatus migratorio

El EAD lo emite el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés). Según su Manual de Políticas, aprobar el formulario I-765 no concede un estatus migratorio: solo autoriza a trabajar y sirve como prueba de esa autorización.

Qué cambió con la regla que ya no extiende automáticamente los EAD

La regla final ratifica, sin cambios, la norma provisional del 30 de octubre de 2025. Los EAD cuya renovación se pide desde esa fecha, como los de asilo pendiente o ajuste de estatus, ya no reciben la extensión automática de hasta 540 días, que conservan quienes pidieron antes.

Una solicitud de asilo pendiente no otorga estatus legal ni impide una detención del ICE Imagen compuesta

Siguen vigentes las prórrogas por ley o por aviso del Registro Federal para el Estatus de Protección Temporal.

Según el texto, un solicitante de ajuste de estatus con EAD vencido el 30 de mayo de 2026 y renovación sin resolver no puede trabajar desde el 31 de mayo, salvo otra base de autorización. El DHS estimó el impacto así:

Entre 20.000 y 33.000 EAD podrían vencer sin renovación en 18 meses desde mayo de 2027.

Entre 1700 y 2800 empleadores resultarían afectados.

Las solicitudes de EAD por asilo pendiente cayeron de 240.060 en enero de 2025 a 32.472 en junio de 2026, según una tabla de la norma que suma trámites iniciales y de renovación. El Uscis sostiene que esa baja vuelve hipotético un lapso sin autorización.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.