Diferencias entre amnistía, reforma migratoria y qué propone la “Ley Dignidad” de María Elvira Salazar en EE.UU.
La congresista republicana propone un estatus legal renovable de siete años, sin ciudadanía, junto con más control fronterizo y verificación laboral obligatoria
- 3 minutos de lectura'
La congresista por Florida María Elvira Salazar volvió a impulsar la Ley Dignidad, un proyecto que ofrece estatus legal temporal a ciertos inmigrantes indocumentados, y asegura que habrá una reforma migratoria antes de que termine el mandato de Donald Trump. El debate se reabrió después de que Trump abriera la puerta a negociar tras las elecciones intermedias. A la fecha, la iniciativa, presentada en julio de 2025, depende del respaldo del Congreso.
Amnistía y reforma migratoria integral: qué significa cada término
- Según un informe de 2019 del Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés), la legalización otorga un estatus que elimina la base para deportar a una persona sin autorización.
- El informe indica que el término suele usarse para programas únicos de alivio, como la ley de 1986 que ofreció la residencia permanente a gran parte de esa población.
- Un fallo de 1991 de la Corte Suprema, citado allí, describió ese programa como una amnistía.
- Una reforma integral combina control fronterizo, canales legales de inmigración y una solución para quienes ya viven en el país, según la definición de 2009 de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, que cita el informe.
Ley Dignidad: requisitos del programa de siete años
- Según el resumen oficial de la oficina de Salazar, pueden participar quienes estaban en el país antes del 31 de diciembre de 2020.
- El estatus permite trabajar y es renovable si se cumplen las condiciones.
- Los aspirantes deben pagar 7000 dólares de restitución, respetar la ley y presentarse con regularidad ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
- El programa no da acceso a beneficios federales ni vía a la ciudadanía.
Control fronterizo, E-Verify y Dreamers en la Ley Dignidad
- El proyecto exige E-Verify a todos los empleadores y prevé barreras, drones, radares y vigilancia en la frontera.
- Crea al menos tres campus humanitarios de asilo, con la mayoría de los casos resueltos en 60 días.
- Los Dreamers recibirían un estatus condicional de diez años, con vía a la residencia permanente por empleo, servicio militar o estudios.
Por qué Salazar dice que no es una amnistía
- En 2025, Salazar sostuvo que otorga estatus legal sin amnistía ni camino a la ciudadanía.
- En Miami, explicó: “No les da ciudadanía, pero a la misma vez permite que se queden con una visa Dignidad”.
- La Ley Dignidad es el proyecto H.R. 4393, presentado en la Cámara de Representantes el 15 de julio de 2025. Todavía no es ley.
- Salazar habla de una “visa Dignidad”. El resumen oficial describe un estatus legal de siete años.
La propuesta para inmigrantes aplica a quienes estaban en el país antes del 31 de diciembre de 2020. No da ciudadanía ni acceso a beneficios federales.
Según la oficina de Salazar, el plan se financiaría con restituciones anuales de 1000 dólares y un aporte de 1% sobre los ingresos de los participantes, sin dinero de los contribuyentes.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.