Diferencias entre amnistía, reforma migratoria y qué propone la “Ley Dignidad” de María Elvira Salazar en EE.UU.

La congresista por Florida María Elvira Salazar volvió a impulsar la Ley Dignidad, un proyecto que ofrece estatus legal temporal a ciertos inmigrantes indocumentados, y asegura que habrá una reforma migratoria antes de que termine el mandato de Donald Trump. El debate se reabrió después de que Trump abriera la puerta a negociar tras las elecciones intermedias. A la fecha, la iniciativa, presentada en julio de 2025, depende del respaldo del Congreso.

Amnistía y reforma migratoria integral: qué significa cada término

Según un informe de 2019 del Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés), la legalización otorga un estatus que elimina la base para deportar a una persona sin autorización.

El informe indica que el término suele usarse para programas únicos de alivio, como la ley de 1986 que ofreció la residencia permanente a gran parte de esa población.

Aspectos importantes de la Ley Dignidad, propuesta por la congresista Salazar X @RepMariaSalazar

Un fallo de 1991 de la Corte Suprema, citado allí, describió ese programa como una amnistía.

Una reforma integral combina control fronterizo, canales legales de inmigración y una solución para quienes ya viven en el país, según la definición de 2009 de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, que cita el informe.

Ley Dignidad: requisitos del programa de siete años

Según el resumen oficial de la oficina de Salazar, pueden participar quienes estaban en el país antes del 31 de diciembre de 2020.

El estatus permite trabajar y es renovable si se cumplen las condiciones.

Los aspirantes deben pagar 7000 dólares de restitución, respetar la ley y presentarse con regularidad ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El programa no da acceso a beneficios federales ni vía a la ciudadanía.

Control fronterizo, E-Verify y Dreamers en la Ley Dignidad

El proyecto exige E-Verify a todos los empleadores y prevé barreras, drones, radares y vigilancia en la frontera.

Crea al menos tres campus humanitarios de asilo, con la mayoría de los casos resueltos en 60 días.

Los Dreamers recibirían un estatus condicional de diez años, con vía a la residencia permanente por empleo, servicio militar o estudios.

Por qué Salazar dice que no es una amnistía

En 2025, Salazar sostuvo que otorga estatus legal sin amnistía ni camino a la ciudadanía.

En Miami, explicó: “No les da ciudadanía, pero a la misma vez permite que se queden con una visa Dignidad”.

La Ley Dignidad es el proyecto H.R. 4393, presentado en la Cámara de Representantes el 15 de julio de 2025. Todavía no es ley.

Salazar habla de una “visa Dignidad”. El resumen oficial describe un estatus legal de siete años.

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La propuesta para inmigrantes aplica a quienes estaban en el país antes del 31 de diciembre de 2020. No da ciudadanía ni acceso a beneficios federales.

Según la oficina de Salazar, el plan se financiaría con restituciones anuales de 1000 dólares y un aporte de 1% sobre los ingresos de los participantes, sin dinero de los contribuyentes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.