El aviso de Uscis sobre el TPS y EAD de venezolanos: “Su documentación seguirá siendo válida hasta el 2 de octubre de 2026”

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) recordó que un grupo de ciudadanos venezolanos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) todavía puede utilizar determinados permisos migratorios. La medida comprende el permiso de empleo EAD, algunas Notificaciones de Acción I-797 y registros I-94 vinculados con el programa.

Qué documentos del TPS para Venezuela siguen vigentes

“Su documentación seguirá siendo válida hasta el 2 de octubre de 2026”, anunció el Uscis en su sitio web. Sin embargo, esta prórroga no alcanza a todas las personas que tuvieron TPS: los beneficiarios debieron reinscribirse previamente bajo la extensión de la designación venezolana de 2023 y los documentos debieron emitirse el 5 de febrero de 2025 o antes.

En el caso de la comunidad venezolana, más de 615.000 personas pierden la protección del TPS Vezquez & Poudat Pllc

La situación, según explicó el Uscis, está relacionada con una disputa judicial sobre la continuidad del TPS para Venezuela. La orden, emitida el 30 de mayo de 2025 por el tribunal del Distrito Norte de California en el caso National TPS Alliance v. Noem, estableció una protección temporal para los documentos de ese grupo de beneficiarios.

Entre los documentos alcanzados se encuentran:

Documento de Autorización de Empleo ( EAD , por sus siglas en inglés), que acredita el permiso para trabajar en EE.UU.

( , por sus siglas en inglés), que acredita el permiso para trabajar en EE.UU. Determinados formularios I-797 , utilizados por el Uscis para comunicar decisiones o acciones migratorias.

, utilizados por el Uscis para comunicar decisiones o acciones migratorias. Los I-94, correspondientes a los registros de entrada y salida asociados con el TPS

Según el organismo, la terminación de la designación de 2023 comenzó a aplicarse el 3 de octubre de 2025, mientras que la correspondiente a 2021 finalizó el 7 de noviembre de ese mismo año. La prórroga hasta octubre marcará el final total del programa, a menos que el Uscis y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publiquen un nuevo aviso.

TPS para Venezuela: qué pasa después del 2 de octubre

Una vez alcanzada esa fecha, los documentos protegidos por la orden judicial dejarán de brindar la autorización laboral y la protección migratoria correspondientes. Las personas que no hayan obtenido otro estatus o no tengan un trámite migratorio pendiente podrán quedar expuestas a procedimientos de deportación.

“Para aquellos con TPS terminado: salga ahora o sea deportado”, publicó el DHS en redes sociales.

El DHS aseguró que las personas que perdieron el TPS deben autodeportarse X/@DHSgov

La comunidad venezolana constituye el grupo más numeroso entre quienes perdieron esta protección, con más de 615.000 personas, según datos incluidos en un análisis de Pew Research Center.

El gobierno también promueve la salida voluntaria mediante CBP Home para determinados migrantes que no tengan antecedentes penales. El mecanismo contempla registrar la intención de abandonar EE.UU. y realizar controles de antecedentes.

Además, se podrá recibir asistencia para el traslado, acceder a un pago de 3000 dólares y conseguir la condonación de determinadas multas vinculadas con la permanencia irregular.

Las alternativas migratorias que pueden evaluar los venezolanos con TPS

El Uscis señaló que el haber tenido TPS no impide solicitar otra forma de permanencia legal.

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

Entre las posibilidades mencionadas se encuentra: