TPS de Venezuela: los documentos que mantienen su vigencia hasta el 2 de octubre

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) mantiene hasta el 2 de octubre la vigencia del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), la autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés) y determinados documentos de un grupo específico de venezolanos: quienes se reinscribieron bajo la extensión anunciada el 17 de enero de 2025 y recibieron documentación con vencimiento el 2 de octubre de 2026, emitida a más tardar el 5 de febrero de 2025.

Documentos de venezolanos con TPS que conservan su validez oficial

Conforme a la disposición de la agencia federal, hay documentos relacionados con el TPS que serán válidos para los venezolanos hasta el 2 de octubre:

El Uscis detalló las condiciones bajo las cuales ciertos ciudadanos venezolanos pueden mantener su protección temporal y autorización de empleo hasta el 2 de octubre Imagen ilustrativa generada con IA

Documentos de Autorización de Empleo (EAD)

Formularios I-797, Notificación de Acción

Formularios I-94

Los beneficiarios debieron completar su reinscripción bajo la extensión del 17 de enero de 2025 correspondiente a la designación de Venezuela de 2023.

Qué pasará después del 2 de octubre para venezolanos con TPS

Una vez alcanzada la fecha del 2 de octubre de 2026, los documentos protegidos por la orden judicial dejarán de brindar la autorización laboral y la protección migratoria correspondientes.

Según la guía vigente de Uscis, esta protección específica del TPS no se extiende más allá del 2 de octubre. A partir de entonces, la posibilidad de permanecer o trabajar legalmente en EE.UU. dependerá de que cada persona cuente con otra base migratoria o autorización independiente.

A partir del 2 de octubre de 2026, los venezolanos perderán las protecciones del TPS y pueden quedar expuestos a la deportación si no tienen otros trámites migratorios pendientes Magnific

Cómo funciona la prórroga automática del EAD y los requisitos para empleadores

EL Uscis contempla además una extensión automática de hasta 540 días para determinados EAD. Para acceder a ella, el beneficiario debe haberse reinscrito bajo la extensión de enero de 2025, tener pendiente una renovación I-765 recibida antes del 6 de febrero de 2025 y contar con una notificación I-797 de recibo fechada antes de ese día. La guía menciona el EAD con vencimiento original del 2 de abril o del 10 de septiembre de 2025. En ningún caso esta protección puede extenderse más allá del 2 de octubre de 2026.

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

Para acreditar la vigencia de la autorización laboral ante un empleador bajo la verificación del Formulario I-9, la persona debe exhibir su tarjeta EAD vencida junto con la notificación de recibo (Formulario I-797C) que confirma el trámite de renovación en curso.

La combinación de ambos documentos convalida la legalidad del permiso de trabajo en todo el territorio estadounidense. Sin embargo, el alcance temporal de esta prórroga automática no es ilimitado.