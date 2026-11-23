El Departamento de Trabajo de Estados Unidos propuso el 16 de noviembre de 2026 reglas más estrictas para las green cards patrocinadas por empleadores, mediante una reforma del Programa de Certificación Laboral Permanente (PERM, por sus siglas en inglés), el trámite que la mayoría de las empresas debe completar antes de patrocinar a un trabajador extranjero en las categorías de segunda y tercera preferencia basadas en empleo (EB-2 y EB-3).

Qué cambios propone Trabajo en reclutamiento, despidos y documentación

La propuesta, publicada el 17 de noviembre en el Registro Federal, exigiría 90 días de reclutamiento, impediría pedir la certificación a empleadores que despidieron a trabajadores estadounidenses en los dos años previos y eliminaría el trámite abreviado Schedule A.

El secretario de Trabajo, Keith Sonderling, afirmó en un comunicado del departamento que la regla busca que los trabajadores estadounidenses sean los primeros en la fila para empleos calificados.

El Departamento de Trabajo de EE.UU. propone endurecer green cards patrocinadas por empleadores Fotomontaje generado con IA

El reclutamiento se haría en la web de la empresa, bolsas de empleo, redes sociales y ferias, en lugar de avisos en periódicos impresos. Otros cambios serían:

Los anuncios deberían indicar el salario o rango salarial y si el puesto es remoto o híbrido.

Las empresas presentarían con la solicitud todo el registro de reclutamiento, incluidos los currículos de candidatos estadounidenses.

La norma actual revisa los despidos de los seis meses previos y no impide presentar la solicitud.

Las enfermeras, los fisioterapeutas y las personas con habilidad excepcional en ciencias o artes dejarían de estar exentos de la prueba del mercado laboral.

A quiénes afectaría y qué muestran las cifras oficiales

Las estadísticas del Departamento de Trabajo del año fiscal 2026, de octubre de 2025 a septiembre de 2026, registran 159.277 certificaciones PERM aprobadas. Los desarrolladores de software suman 36.471 (22,9%), pero entre las diez ocupaciones más certificadas figuran también trabajadores de comida rápida y mostrador (4.200), cortadores de carne, aves y pescado (3.180) y personal de jardinería y mantenimiento de terrenos (2.323).

California concentra 27.324 certificaciones (17,2%), Texas 16.934 (10,6%) y Florida 8.255 (5,2%). Las tablas no desglosan la nacionalidad de los trabajadores, y el departamento recibió 110.809 solicitudes en el año, un 6% menos que en el anterior.

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La propuesta alcanzaría a todos los empleadores que presenten solicitudes PERM, no solo a las tecnológicas.

La propuesta llega un mes después de que el gobierno suspendiera, el 8 de octubre, la tramitación PERM de ocho empresas, entre ellas Microsoft y Adobe.

Cuándo podría entrar en vigor y qué pasos siguen tras el período de comentarios

El Departamento de Trabajo acepta comentarios durante 60 días calendario, hasta el martes 19 de enero de 2027, según su página de certificación laboral extranjera.

Luego debe considerarlos antes de emitir una norma final, que puede diferir de la propuesta, de acuerdo con Ogletree.

Esa norma entraría en vigor 60 días después de publicarse, y las solicitudes presentadas en un breve período de transición seguirían bajo las reglas actuales.

El departamento pidió además opiniones sobre si los puestos totalmente remotos deben seguir siendo elegibles para el patrocinio de una green card, una exclusión que dice estar evaluando.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.