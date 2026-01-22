Es oficial: la CBP aumenta a US$2600 el incentivo para que los inmigrantes se autodeporten

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) elevó a 2600 dólares el incentivo económico destinado a inmigrantes indocumentados que se autodeporten de Estados Unidos. La iniciativa se canaliza a través de la aplicación móvil CBP Home y se complementa con la cobertura total del traslado al país de origen o a un destino donde la persona tenga estatus legal.

Incentivo económico de US$2600 para la autodeportación de inmigrantes

El aumento del incentivo de US$1000 a US$2600 fue anunciado en el marco del comienzo del segundo año de gestión de Donald Trump. Esta medida se integra a una estrategia más amplia orientada a incrementar las salidas de extranjeros del país norteamericano sin recurrir a procedimientos de detención y expulsión forzosa. Desde el gobierno federal sostienen que el programa permite reducir de manera significativa el gasto público.

El incentivo para autodeportarse por la aplicación móvil CBP Home aumentó a US$2600 DHS

De acuerdo con el comunicado oficial, el costo promedio de una deportación forzada supera los US$18.000, mientras que una salida voluntaria gestionada mediante CBP Home, con la nueva oferta, representa un gasto cercano a los US$5100, lo que incluye el estipendio y el transporte.

El aumento del incentivo, que anteriormente era de US$1000, fue justificado por el DHS como una forma de alentar una mayor participación en el programa.

“Los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar esta oportunidad y autodeportarse porque, si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán”, enfatizó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Según los datos oficiales, desde enero de 2025, más de 2,2 millones de personas en situación migratoria irregular se autodeportaron, mientras que decenas de miles utilizaron la aplicación desarrollada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Qué es CBP Home y para qué sirve

CBP Home es una aplicación móvil gratuita lanzada en marzo de 2025. Su finalidad es facilitar la salida voluntaria de personas extranjeras que se encuentran en EE.UU. sin estatus migratorio regular.

La herramienta permite a los usuarios registrar su intención de salir del país norteamericano y coordinar, junto con el DHS, los detalles del viaje. El proceso está diseñado para evitar detenciones, procedimientos judiciales prolongados y sanciones más severas asociadas a una deportación forzada.

Desde el gobierno señalan que la aplicación ofrece una alternativa para quienes desean regularizar su situación mediante una salida ordenada, al conservar la posibilidad de gestionar futuros trámites migratorios sin las penalidades que conlleva una expulsión ejecutada por el Servicio de Inmigración de Control y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Si está en este país ilegalmente, autodepórtese ahora y conserve su oportunidad de regresar de la manera legal y correcta”, insistió Noem en el sitio web oficial.

Entre los datos que solicita la CBP Home a los migrantes se encuentra la información básica de identificación Captura YouTube CBP

Cómo funciona el proceso de autodeportación en EE.UU.

El uso de CBP Home está pensado para ser rápido y accesible. La aplicación puede descargarse tanto en dispositivos iOS como Android y está disponible en inglés, español y haitiano.

Los pasos a seguir consisten en:

Completar un formulario con datos básicos : nombre, fecha de nacimiento, país de ciudadanía, correo electrónico y número de teléfono.

: nombre, fecha de nacimiento, país de ciudadanía, correo electrónico y número de teléfono. Foto : el usuario debe tomarse una fotografía para la verificación de identidad.

: el usuario debe tomarse una fotografía para la verificación de identidad. Agregar acompañantes : en caso de viajar con familiares directos, como cónyuge o hijos menores, estos pueden ser añadidos como acompañantes dentro de la misma solicitud. De este modo, todos los integrantes del grupo acceden a los beneficios del programa.

: en caso de viajar con familiares directos, como cónyuge o hijos menores, estos pueden ser añadidos como acompañantes dentro de la misma solicitud. De este modo, todos los integrantes del grupo acceden a los beneficios del programa. Enviar la intención de salida: una vez completado el formulario, se envía mediante la aplicación. Luego, el DHS coordina los detalles logísticos del viaje.

La confirmación de la salida se realiza de manera automática para quienes viajan por avión o barco. En los cruces terrestres, el usuario debe verificar su salida desde la aplicación una vez que se encuentre fuera del territorio estadounidense.

El gobierno de Donald Trump lanzó la herramienta CBP Home en marzo de 2025 usembassy.gov

Quiénes pueden acceder al programa de autodeportación

El programa está dirigido principalmente a personas extranjeras sin antecedentes penales graves que se encuentren en situación migratoria irregular. Esto incluye a individuos cuyos permisos temporales o Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) hayan expirado o estén próximos a vencer.

También pueden participar personas con casos abiertos en tribunales de inmigración. En estos supuestos, el DHS se compromete a presentar una moción para desestimar el proceso judicial una vez confirmada la salida voluntaria del país norteamericano.

Desde el gobierno remarcan que la aplicación no está orientada a personas con condenas criminales serias.