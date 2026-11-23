Los venezolanos que esperaban la reactivación de una protección migratoria el 20 de noviembre de 2026 deberán seguir pendientes del litigio. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito mantuvo suspendidos los efectos de una orden que favorecía a beneficiarios del Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS.

Actualizaciones recientes del TPS en EE.UU.

La disputa actual por el TPS se refiere a decisiones sobre la designación venezolana de 2023 y su extensión.

y su extensión. La administración anterior había dispuesto una prórroga; el gobierno de Donald Trump intentó dejarla sin efecto y la medida originó una cadena de impugnaciones.

La administración Trump solicitó a la Corte Suprema suspender la entrada en vigor del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para venezolanos Imagen generada con IA

Las órdenes de distintos tribunales modificaron el efecto práctico de esas decisiones mientras continuaba el caso.

Qué advirtió el Gobierno que ocurriría si la Corte Suprema no intervenía

En su solicitud del 18 de noviembre, el representante del Departamento de Justicia, D. John Sauer, pidió frenar la sentencia que el juez Edward Chen dictó en septiembre de 2025 y que anuló la terminación de la designación de 2023.

El documento muestra que Sauer sostuvo que, sin intervención, la orden entraría en vigor de inmediato y el DHS tendría que restablecer el TPS para cientos de miles de venezolanos tras 19 meses de interrupción.

En la carta con la que retiró el pedido, el Gobierno detalló qué implicaría esa restitución: liberar a 1800 venezolanos detenidos, postergar la ejecución de cientos de órdenes de deportación definitivas y emitir autorizaciones de trabajo. El Gobierno desistió después de que el Noveno Circuito extendiera su pausa.

Cuántos venezolanos están afectados y qué ocurre con sus permisos de trabajo

Cerca de 600.000 venezolanos recibieron el TPS desde que se otorgó en marzo de 2021. La agencia señaló que no está claro cuántos siguen en EE.UU. Tras la terminación, sus autorizaciones de trabajo perdieron validez, situación que no cambia mientras rija la suspensión.

El DHS confirma qué pasará con los venezolanos con TPS si la Corte Suprema no da una orden final en noviembre 2026 Imagen generada con IA

Con la terminación vigente, el Gobierno puede detener y deportar a quienes tuvieron el TPS. Las cifras conocidas corresponden a situaciones distintas:

Unos 1800 venezolanos están detenidos, según los abogados federales citados por AP.

Alrededor de 330 enfrentan procesos de deportación, de acuerdo con la misma agencia.

Cientos tienen órdenes de deportación definitivas, según la carta del Gobierno.

Qué puede decidir el Noveno Circuito y qué se argumenta sobre el TPS

El tribunal había confirmado en enero la sentencia de Chen, pero la Corte Suprema la dejó sin efecto en octubre para que se revise a la luz de Mullin v. Doe, un fallo del 25 de junio sobre el TPS de haitianos y sirios. Allí el máximo tribunal determinó que, por regla general, los jueces no pueden revisar la decisión del secretario de Seguridad Nacional de designar o terminar el TPS de un país.

La Administración sostiene que ese precedente resuelve el caso y que Venezuela ya no cumple los requisitos. Los demandantes, entre ellos la National TPS Alliance, plantean que los tribunales conservan la facultad de examinar si las órdenes de la entonces secretaria Noem excedieron su autoridad legal.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos se encuentra en una situación de incertidumbre y pausa legal al menos hasta el 20 de noviembre Imagen generada con IA

Para tomar decisiones sobre permisos de trabajo, plazos o solicitudes pendientes, conviene contrastar la información vigente de las autoridades con el historial individual y obtener asesoramiento jurídico calificado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.