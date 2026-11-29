Jamaica consiguió el viernes 27 de noviembre su tercera clasificación consecutiva a un Mundial femenino con un 3-0 sobre Costa Rica en Mansfield, Texas. Su entrenador, Hubert Busby Jr., no estuvo en el banco. Tiene en trámite la green card y, según la federación de su país, le negaron la entrada a Estados Unidos.

El DT de Jamaica no pudo ingresar a EE.UU. mientras espera la green card

El presidente de la Federación Jamaiquina de Fútbol (JFF), Michael Ricketts, lo explicó así al diario The Gleaner: “Entiendo que hay un sistema en EE.UU. según el cual, si a uno lo están procesando para una green card , no debe estar en el país”.

, no debe estar en el país”. Y siguió: “Así que él solicitó su green card y luego, por supuesto, le negaron la entrada, aunque [nosotros] le habíamos dado una carta que decía que se trataba de una visita temporal. Eso es todo lo que sé”.

Según la 8 CFR 211.1(a), la CBP no exige un pasaporte a los residentes permanentes para reingresar a EE.UU. Imagen generada con IA

Busby, de nacionalidad canadiense, dirige a las Reggae Girlz, la selección femenina mayor de Jamaica. Según The Gleaner y la agencia caribeña CMC, tuvo un permiso de trabajo en EE.UU. que venció en septiembre de 2025 y ya se había perdido tres amistosos en territorio estadounidense. En junio de 2025, la JFF atribuyó una de esas ausencias a “asuntos personales”.

El partido contra Costa Rica correspondía a los cuartos de final del Campeonato W de la Concacaf, en el Texas Health Mansfield Stadium, y daba un lugar en el Mundial de Brasil 2027.

“Ay, Dios. Este es un golpe duro”, dijo Ricketts antes del encuentro. “Deon Burton estará a cargo junto con Xavier Gilbert. Pero el show debe continuar”. Los asistentes dirigieron al equipo, que ganó con goles de Jody Brown, Kiki van Zanten y Khadija “Bunny” Shaw.

La federación no precisó en qué aeropuerto o puerto de entrada se produjo el rechazo, en qué fecha ni desde dónde viajaba Busby, y no hay informes de que haya sido detenido.

El Jamaica Observer escribió el 29 de noviembre que el entrenador “no hizo el viaje a Estados Unidos por problemas de viaje no revelados”.

Qué dice la ley sobre viajar con la green card en trámite

La explicación de Ricketts no reproduce una norma exacta, pero apunta a un riesgo real. La ley migratoria estadounidense presume que todo extranjero que pide entrar es un inmigrante hasta que demuestre lo contrario ante el funcionario consular o el oficial de frontera, según la sección 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) inspecciona documentos en una entrada peatonal del puerto de entrada de San Ysidro, mientras las personas esperan en fila a lo largo de la frontera entre Tijuana, México, y San Diego Gregory Bull - AP

Quien tiene una solicitud de residencia en curso puede tener dificultades para convencer al oficial de que solo viene de visita. Las visas H-1B, L y V están exentas de esa presunción.

Para quienes ya viven en EE.UU. y tramitan la green card desde el país mediante un ajuste de estatus (formulario I-485), la regla es más estricta.

El Manual de Políticas del Uscis establece que “un solicitante de ajuste que sale de Estados Unidos abandona su solicitud”, salvo que antes de salir haya obtenido un permiso de viaje llamado advance parole. Hay excepciones para algunos titulares de visas H-1, L-1, K-3, K-4 y V.

Aun con ese permiso, el reingreso no está garantizado. El Uscis advierte que tener un documento de advance parole “no garantiza que se le permita reingresar a Estados Unidos” y que quien estuvo en situación irregular puede quedar sujeto a una prohibición de admisión si sale del país, incluso con el documento en mano.

En mayo de 2026, un vocero del Uscis, Zach Kahler, anunció que quienes están temporalmente en EE.UU. y buscan la green card deben volver a su país para pedirla, salvo circunstancias extraordinarias.

Días después, el DHS aclaró a The New York Times que la medida se aplicaría caso por caso.

Qué deben tener en cuenta los inmigrantes con trámites pendientes

Para los lectores con un ajuste de estatus en curso, la recomendación de los organismos oficiales es no salir del país sin un advance parole aprobado, que se pide con el formulario I-131. Si hubo períodos sin estatus legal, conviene consultar antes con un abogado de inmigración, porque una salida puede activar prohibiciones de reingreso.

Un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) inspecciona documentos en una entrada peatonal del puerto de entrada de San Ysidro, mientras las personas esperan en fila a lo largo de la frontera entre Tijuana, México, y San Diego Gregory Bull - AP

Ricketts, por su parte, anticipó que el problema puede repetirse: “De ahora en adelante, parece que esto va a ser un desafío para el entrenador Busby, hasta que se resuelva su situación con la green card, para llegar a EE.UU. si jugamos allí”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.