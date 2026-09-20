Redadas masivas: el ICE aumenta los arrestos de camioneros inmigrantes con licencias CDL

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) incrementaron los operativos dirigidos a camioneros extranjeros en distintos puntos de Estados Unidos. Las intervenciones se desarrollan en estaciones de pesaje, áreas de descanso y otros puntos utilizados habitualmente por conductores profesionales.

Qué muestran los operativos del ICE contra conductores con licencias CDL

Videos difundidos en redes sociales y retomados por NBC News mostraron varias detenciones de conductores en diversos puntos de EE.UU. como las estaciones de pesaje y otros sitios de parada que se convirtieron en sitios recurrentes de redadas.

“Podrías pasar decenas y decenas de horas solo para identificar a un inmigrante que represente una amenaza real, como un delincuente violento”, dijo John Sandweg, quien fue director del ICE durante la administración de Barack Obama. “Entonces empiezan a considerar operaciones como esta, donde se persigue a individuos desconocidos, en áreas donde se cree que podrían congregarse. Se pueden realizar más arrestos más rápidamente, que es, en definitiva, lo que importa”, explicó.

Una de las operaciones informadas por el gobierno federal fue Highway Shield, cuya segunda fase se realizó entre el 28 y el 30 de julio. Según el DHS y la Fmcsa, 51 inmigrantes indocumentados fueron detenidos y 766 conductores y vehículos quedaron fuera de servicio.

En un comunicado a NBC News, un portavoz del DHS aseguró que los operativos llevados a cabo por la agencia federal no tienen como objetivo a los camioneros específicamente por ser inmigrantes.

“El ICE está buscando a personas que se encuentran ilegalmente en el país e investigando el fraude que permite que conductores no calificados operen vehículos comerciales. Esto es de sentido común”, señaló el DHS.

La estrategia se desarrolló mientras las autoridades federales avanzan sobre las licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés). La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (Fmcsa, por sus siglas en inglés) estableció en febrero restricciones que afectaron a cerca de 200 mil conductores nacidos fuera del país norteamericano, una medida que actualmente se encuentra bajo revisión judicial.

La administración Trump implementó medidas para anular miles de licencias comerciales y realizar detenciones masivas en paradas de descanso Fotomontaje realizado con IA

Por qué el gobierno busca retirar las licencias CDL

La Fmcsa sostuvo que el sistema anterior presentaba dificultades para comprobar los antecedentes de conducción obtenidos fuera de EE.UU..

A diferencia de los registros disponibles para conductores domiciliados en ese país, las agencias estatales no cuentan con acceso equivalente a las bases de datos viales de otros países.

Las autoridades también detectaron problemas relacionados con los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés). Según la regla final, más de 30 estados emitieron decenas de miles de CDL y permisos de aprendizaje comerciales no domiciliados que no cumplían con las normas federales.

Entre los inconvenientes señalados figuran errores al interpretar los códigos migratorios de los EAD y la aceptación de determinados comprobantes de trámite como extensiones de estatus.

El gobierno sostuvo además que un permiso laboral demuestra autorización para trabajar, pero no acredita por sí mismo antecedentes, experiencia o aptitud para conducir vehículos comerciales.

La nueva regulación restringió las CDL para conductores no domiciliados a determinadas categorías de visas, entre ellas H-2A, H-2B y E-2, y exigió el dominio suficiente del inglés para cumplir funciones relacionadas con la conducción comercial.

La Fmcsa emitió una medida para anular las licencias de conducir comerciales de cerca de 200 mil conductores nacidos fuera de EE.UU. Freepik

Accidentes mortales y debate por el impacto de la nueva regla CDL

Como parte de su argumento sobre seguridad vial, la Fmcsa citó 17 accidentes mortales ocurridos en 2025 que involucraron a conductores no ciudadanos con CDL. Esos siniestros dejaron, según los datos incluidos en la regla final, 30 personas fallecidas y más de 40 heridas.

Los demandantes cuestionaron la utilización de esas cifras para justificar la exclusión de aproximadamente 200 mil camioneros. Public Citizen, un grupo de defensa sin fines de lucro, sostuvo que los 17 casos representaron menos del 1% de los cerca de 4200 accidentes mortales de vehículos comerciales registrados durante ese período.

“La normativa de la agencia, que excluirá a 200 mil conductores experimentados y supondrá una presión adicional para los conductores que aún pueden circular, acabará perjudicando la seguridad”, señaló Wendy Liu, abogada de Public Citizen, a NBC News.

El sector del transporte emplea a una proporción significativa de trabajadores nacidos en el extranjero: según los datos obtenidos por el medio local, representan alrededor del 18% de los camioneros de Estados Unidos. A su vez, el transporte por carretera moviliza cerca del 75% de la carga nacional medida por valor.

Lujan v. Fmcsa: el caso judicial por unas 200 mil licencias CDL

El 15 de septiembre, una corte federal de apelaciones escuchó los argumentos de las partes en el caso Lujan v. Fmcsa. La causa enfrentó a camioneros y organizaciones que cuestionaron la regulación con la agencia federal responsable de establecer las normas de seguridad para el transporte comercial.

Los demandantes sostuvieron que la Fmcsa se excedió en sus facultades al impedir que determinados conductores no ciudadanos mantengan o renueven sus licencias. También argumentaron que la normativa afectó a personas cuyo historial profesional se desarrolló íntegramente en EE.UU.

“Lo hice todo. Conduje de costa a costa, con hielo, nieve, lluvia y viento. Si pierdo mi licencia, tendré que declararme en bancarrota”, dijo Aleksei Semenovskii, un solicitante de asilo ruso con seis años de experiencia en camiones comerciales en EE.UU., a NBC News. “¿Qué sentido tiene todo eso? Y no le hice daño a nadie, ¿sabe? Pagué mis impuestos. ¿Qué sentido tiene eso?”, señaló.

Tras la audiencia del 15 de septiembre, el caso quedó pendiente de resolución. Mientras se espera el fallo, el DHS, la Fmcsa y otras agencias federales mantienen investigaciones relacionadas con el sistema de licencias.