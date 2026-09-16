Es oficial: la lista actualizada de los más buscados por el FBI en septiembre 2026
La nómina incluye acusados por narcotráfico, homicidio, secuestro y fraude; Gregory Henderson Jr. fue capturado un día después de ser incorporado
- 5 minutos de lectura'
El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) mantiene actualmente 10 perfiles visibles en su página de los diez más buscados. Nueve corresponden a personas que continúan prófugas, mientras que Gregory Henderson Jr. sigue apareciendo en el sitio pese a que fue capturado en agosto.
Quiénes aparecen en la lista de los 10 más buscados del FBI
- La página del FBI consultada en septiembre de 2026 incluye perfiles vinculados con narcotráfico, homicidio, secuestro, fraude y apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras.
- Uno de los 10 registros corresponde a Gregory Henderson Jr., detenido el 12 de agosto, cuyo perfil todavía permanece visible en el listado.
Los nombres que figuran actualmente en la página oficial son:
- Yulan Adonay Archaga Carías, señalado por el FBI como presunto líder de la MS-13 en Honduras.
- Bhadreshkumar Chetanbhai Patel, buscado por el asesinato de su esposa en Maryland.
- Aníbal Alexander Canelón Aguirre, acusado de liderar una conspiración internacional vinculada con robos a instituciones financieras.
- Omar Alexander Cárdenas, buscado por un homicidio ocurrido en California.
- Trung Duc Lu, buscado por el secuestro, tortura y asesinato de dos hermanos vietnamitas en Filadelfia.
- Fausto Isidro Meza-Flores, conocido como “El Chapo Isidro” y señalado como presunto líder de una organización de narcotráfico con base en Sinaloa.
- Giovanni Vicente Mosquera Serrano, señalado como presunto integrante de alto rango del Tren de Aragua.
- Ruja Ignatova, conocida como “CryptoQueen” y buscada por su presunta participación en el fraude de OneCoin.
- Wilver Villegas-Palomino, integrante de alto rango del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y buscado por cargos de narcoterrorismo y narcotráfico.
- Gregory Henderson Jr., incorporado en agosto y capturado al día siguiente.
Los casos del FBI vinculados con narcotráfico y crimen organizado
Yulan Adonay Archaga Carías es señalado por el FBI como presunto líder de la MS-13 en Honduras. Está acusado de conspiración relacionada con crimen organizado, importación de cocaína y delitos vinculados con armas de fuego.
El gobierno de Estados Unidos ofrece actualmente hasta US$10 millones por información que conduzca a su arresto o condena.
Fausto Isidro Meza-Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, es señalado como presunto líder de la Organización Criminal Transnacional Meza-Flores, con base en Sinaloa.
El FBI lo busca por cargos relacionados con la fabricación y distribución de metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana, además de delitos vinculados con armas. La recompensa llega a US$5 millones.
Giovanni Vicente Mosquera Serrano es señalado por la agencia como un presunto integrante de alto rango del Tren de Aragua. Está acusado de delitos relacionados con la distribución internacional de cocaína y con el presunto apoyo material a una organización terrorista extranjera.
El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) ofrece hasta US$5 millones por información que conduzca a su arresto o condena.
Wilver Villegas-Palomino, integrante de alto rango del Ejército de Liberación Nacional (ELN), es buscado por cargos de narcoterrorismo, conspiración para la distribución internacional de cocaína y distribución internacional de cocaína.
El Departamento de Estado ofrece hasta US$5 millones por información que permita su arresto o condena.
Los casos de homicidio y secuestro advertidos por el FBI
Bhadreshkumar Chetanbhai Patel es buscado por el asesinato de su esposa, Palak Patel, ocurrido el 12 de abril de 2015 en un local de comida de Hanover, Maryland, donde ambos trabajaban.
El FBI ofrece una recompensa de hasta US$1 millón por información que conduzca a su arresto.
Omar Alexander Cárdenas, nacido en California, es buscado por el presunto asesinato de un hombre ocurrido en un centro comercial de Sylmar, California, en agosto de 2019. La recompensa por información que conduzca a su arresto llega a US$1 millón.
Trung Duc Lu es buscado por su presunta participación en el secuestro, tortura y asesinato de dos hermanos vietnamitas ocurrido en Filadelfia en agosto de 2014. Un tercer hombre también fue secuestrado y torturado, pero sobrevivió.
Cabe destacar que el FBI ofrece hasta US$1 millón por información que conduzca directamente a su arresto.
Ruja Ignatova y el fraude de OneCoin
Ruja Ignatova, conocida como “CryptoQueen”, es la única mujer que figura entre los 10 registros actuales. El FBI la busca por su presunta participación en el fraude relacionado con OneCoin, una empresa que comercializaba una supuesta criptomoneda.
Según la agencia, el esquema habría provocado pérdidas de más de US$4000 millones entre inversores de distintos países. Ignatova desapareció después de viajar desde Sofía, Bulgaria, hacia Atenas, Grecia, el 25 de octubre de 2017. El Departamento de Estado ofrece hasta US$5 millones por información que conduzca a su arresto o condena.
Qué ocurrió con Gregory Henderson Jr., incluido en la lista del FBI
Gregory Henderson Jr. fue incorporado a la lista el 11 de agosto como el fugitivo número 542 en la historia del programa. El FBI lo buscaba por acusaciones relacionadas con narcotráfico y peleas de perros y había establecido una recompensa de hasta US$1 millón.
Sin embargo, fue detenido el 12 de agosto en Louin, Mississippi, apenas un día después de su incorporación. El FBI informó que permanece bajo custodia federal mientras continúa el proceso judicial y su extradición a Indiana.
- 1
- 2
Avanza el ICE: confirman cifra récord de venezolanos detenidos en redadas migratorias desde hace más de 18 meses
- 3
Estados Unidos reconoce por primera vez que desplegó armas en el espacio y provoca la reacción de Rusia y China
- 4
Respaldada por Anthropic: la ley sobre el uso de la IA que Newsom firmó en California