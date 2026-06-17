Oficial y confirmado: el ICE eliminó protecciones a inmigrantes detenidos tras un pedido privado

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) modificó las normas que regulan los centros de detención migratoria en Estados Unidos y eliminó algunas disposiciones vinculadas con las condiciones laborales y los derechos de los inmigrantes detenidos. La actualización fue publicada el 15 de junio y generó cuestionamientos por el posible beneficio que podría representar para una de las principales contratistas de la agencia.

Qué reveló la investigación sobre los cambios impulsados por Geo Group

Según una investigación de The Washington Post, Geo Group solicitó de manera privada al ICE modificaciones en los estándares nacionales de detención que podían fortalecer la posición legal de la empresa en demandas relacionadas con programas laborales para inmigrantes detenidos.

The GEO Group, propiedad de George Zoley, es el mayor contratista de ICE The GEO Group y Archivo

Parte de esos cambios terminó incluida en la nueva normativa publicada por la agencia. Geo Group administra más de 20 centros de detención para ICE y enfrenta demandas en distintos estados por presuntas violaciones de leyes de salario mínimo. Los demandantes sostienen que algunos inmigrantes detenidos reciben apenas US$1 por día por realizar tareas dentro de las instalaciones.

De acuerdo con el reporte, una fuente con conocimiento de las conversaciones indicó que la empresa pidió eliminar referencias que obligaban a los contratistas a cumplir determinadas leyes estatales y locales sobre el trato de los detenidos. También solicitó que las normas aclararan que los inmigrantes detenidos no son empleados de los centros donde realizan esas tareas.

Qué cambios incorporó el ICE en las nuevas normas

Las reglas publicadas por ICE establecen ahora que los detenidos no son empleados y que no tienen derecho a salarios o beneficios contemplados por las leyes laborales aplicables.

Geo Group administra más de 20 centros de detención para ICE y enfrenta demandas en distintos estados (AP foto/Erin Hooley) Erin Hooley - AP

Además, la nueva versión eliminó la disposición que señalaba que los participantes de determinados programas laborales debían recibir al menos un dólar diario por su trabajo. Otra modificación destacada es la eliminación de varias referencias que exigían a los operadores de los centros cumplir con leyes estatales y locales en determinadas áreas relacionadas con la detención migratoria.

Según el ICE, uno de los objetivos de la actualización fue reducir la carga administrativa para los operadores de los centros de detención.

La influencia de Geo Group en el sistema de detención migratoria

El informe de The Washington Post recuerda que dos altos funcionarios vinculados a la política migratoria de la administración Trump tuvieron vínculos laborales con Geo Group. Entre ellos figuran Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera”, y David Venturella, actual director interino de ICE.

La senadora demócrata Elizabeth Warren cuestionó si algunas prioridades de aplicación de las leyes migratorias podrían estar influenciadas por intereses económicos de empresas con conexiones políticas.

Qué respondió el gobierno sobre las acusaciones del ICE

Lauren Bis, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), confirmó al medio citado que el ICE había consultado a distintos actores involucrados durante el proceso de revisión de las normas.

La funcionaria afirmó que la agencia evaluó aportes de operadores de centros de detención junto con consideraciones legales y de política pública antes de adoptar una decisión definitiva. Por su parte, Geo Group no respondió a las solicitudes de comentarios.

George Zoley es el fundador y presidente de la empresa The GEO Group The GEO Group

Qué protecciones se eliminaron y cuáles se mantienen

Aunque las nuevas normas reducen algunas protecciones relacionadas con programas laborales y referencias a leyes estatales, también incorporan nuevas disposiciones.

Entre ellas figuran medidas para ampliar los servicios de traducción, reglas más estrictas para el uso del aislamiento y requisitos para informar al ICE cuando un centro no pueda atender adecuadamente las necesidades médicas de una persona detenida.

Las modificaciones comenzarán a aplicarse de manera gradual a medida que sean incorporadas en nuevos contratos o en acuerdos que sean actualizados entre el ICE y los operadores de centros de detención migratoria.