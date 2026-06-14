El ICE y las nuevas formas de rastrear migrantes: así funciona el reconocimiento facial en apps

En los últimos años, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) implementó diversas estrategias y tecnologías con el fin de localizar e identificar a migrantes. Entre ellas, cuentan con dos sistemas basados en el reconocimiento facial: Mobile Fortify y SmartLINK.

Así utiliza el ICE la inteligencia artificial y el reconocimiento facial para localizar extranjeros

A través de su sitio web, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) explica que el ICE utiliza sistemas de inteligencia artificial y tecnologías de reconocimiento facial en sus actividades diarias.

Las apps con reconocimiento facial que utiliza el ICE para rastrear migrantes ICE

Un ejemplo de lo anterior es el uso de Mobile Fortify, una aplicación que los agentes utilizan para efectuar actividades de control migratorio, investigaciones e identificación y protección de víctimas, principalmente en casos relacionados con niños o con la trata de personas.

La agencia explica que la herramienta permite a los oficiales verificar la identidad de una persona para determinar su estatus legal y conocer sus antecedentes tanto migratorios como penales.

También se emplea en investigaciones autorizadas para ayudar al ICE a confirmar la identidad de personas que pueden ser relevantes o encontrar a víctimas que puedan necesitar protección.

Cómo funciona la app Mobile Fortify que utiliza el ICE

El ICE explica que Mobile Fortify se ejecuta a través de dispositivos móviles y tiene la capacidad de capturar imágenes faciales, huellas dactilares y fotografías de documentos de identidad, elementos que se transmiten a la base de datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para realizar una comparación biométrica.

La intención es encontrar coincidencias entre los datos capturados y los registros existentes para que los agentes del ICE puedan actuar en consecuencia. No obstante, la agencia aclaró que la herramienta únicamente funciona para confirmar identidades, pero no brinda ninguna decisión relacionada con la aplicación de la ley, por lo que los oficiales pueden aceptar, rechazar o cuestionar cualquier información.

Mobile Fortify es una aplicación móvil que los agentes de ICE utilizan para conocer el estatus migratorio de alguien mediante reconocimiento facial Pexels

El DHS aseguró también que la herramienta se rige por las leyes, políticas y mecanismos de supervisión aplicables en materia de biometría, privacidad y libertades civiles y que utiliza inteligencia artificial para mejorar la velocidad y eficiencia en la respuesta.

Cuestionan el uso de la herramienta Mobile Fortify

Desde su implementación, la herramienta Mobile Fortify fue cuestionada por diversas organizaciones. La Red de Defensa de los Derechos Digitales advirtió que hubo casos en que la aplicación muestra identidades que no corresponden a la persona.

En un artículo publicado en enero de 2026, la organización afirmó que el ICE incrementó sus capacidades de vigilancia contra migrantes, lo que representa una invasión a la privacidad.

Específicamente sobre Mobile Fortify, se unieron a otras organizaciones para exigir que su implementación se detenga ya que “constituye una afrenta a los derechos humanos y a la dignidad tanto de los migrantes como de los ciudadanos estadounidenses”, afirmaron.

SmartLINK, la herramienta del ICE para evitar la detención de migrantes

A través de su página web, el ICE señala que existe un programa de alternativa a la detención, a través del cual se garantiza el cumplimiento de las condiciones de liberación de migrantes que se encuentran en espera de comparecer ante un tribunal.

Se trata de extranjeros que fueron liberados de centros de detención, a quienes se les indica la obligación de utilizar la aplicación SmartLINK. La herramienta facilita el monitoreo de migrantes a través de dispositivos.

La app cuenta con tecnología de reconocimiento facial para establecer la identidad. Además, permite enviar documentos y confirmar la ubicación de la persona de manera precisa.

Los migrantes que utilizan esta tecnología primero deben someterse a un proceso de reconocimiento facial para que los agentes del ICE puedan hacer una comparación fiable de una imagen en tiempo real con las fotografías que se tomaron durante la inscripción al programa.

La aplicación también envía el punto de ubicación específico para garantizar que el participante cumpla con los límites de viaje. Otras funciones incluyen: