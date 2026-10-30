El ICE detuvo a un entrenador venezolano que tuvo green card durante 20 años: sus alumnos recaudaron US$80.000 para ayudarlo

La detención migratoria de Amaury Monsalve, un entrenador venezolano de béisbol que vivió durante 20 años con green card en Estados Unidos, movilizó a sus alumnos y a las familias de una escuela secundaria de Washington D.C. Conocido como “Coach A”, quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y una campaña impulsada por sus estudiantes reunió alrededor de 80.000 dólares para ayudar.

Por qué el ICE detuvo al entrenador venezolano con green card

Monsalve llegó a EE.UU. en 2003 y obtuvo la residencia permanente en 2006, de acuerdo con una copia de su tarjeta de residencia citada por The Washington Post. El conflicto migratorio salió a la luz cuando intentó solicitar la ciudadanía estadounidense en 2020.

Durante el trámite, las autoridades detectaron que en la documentación original de su green card no figuraba uno de sus hijos. Su esposa, Aniushka Monsalve, explicó al medio que el abogado que preparó los documentos años atrás no incluyó al primer hijo que tuvieron.

Según su versión, Amaury tenía conocimientos limitados de inglés y firmó los formularios sin advertir la omisión.

La solicitud de ciudadanía fue rechazada y, en marzo de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) inició un procedimiento de deportación. La agencia alegó que Monsalve había cometido fraude o tergiversación intencional para obtener la residencia.

El 18 de octubre, un día antes de su audiencia migratoria, Monsalve trabajaba como conductor de Uber en Washington cuando la policía local detuvo el vehículo en el que llevaba a un grupo grande de pasajeros por una presunta infracción de tránsito.

Según un informe policial citado por The Washington Post, los agentes encontraron bebidas alcohólicas abiertas, drogas y un arma de fuego en el automóvil y detuvieron a las siete personas, incluido el entrenador, que iban en el vehículo.

Al día siguiente, Monsalve debió presentarse ante un juez de inmigración. Después de esa instancia quedó bajo custodia del ICE y posteriormente fue trasladado a un centro de detención en Luisiana.

Los alumnos del entrenador venezolano recaudaron US$80.000

En Alice Deal Middle School en Washington D.C., donde Monsalve entrenaba al equipo de béisbol, sus jugadores comenzaron a organizarse después de conocer la noticia. Más de una docena de familias escribieron cartas de apoyo para su caso, mientras que los estudiantes difundieron una campaña de recaudación en redes sociales.

La colecta había alcanzado alrededor de US$80.000 hasta la noche del martes 27 de octubre, según informó The Washington Post. El dinero busca ayudar a la familia del entrenador durante el proceso migratorio y mientras permanece detenido.

Amaury Monsalve tenía la green card desde hace 20 años, pero ahora permanece detenido por el ICE Redes sociales Amaury Monsalve

Los adolescentes describieron a Monsalve como una figura importante dentro de la comunidad escolar. Recordaron que, además de enseñarles béisbol, les transmitía valores como el respeto por los rivales, la responsabilidad y el compromiso con el equipo.

El 28 de octubre, Monsalve envió un mensaje de voz a The Washington Post desde el centro de detención. Dijo que la respuesta de sus alumnos lo había sorprendido y que el apoyo recibido le daba fuerzas en un momento difícil.

Qué respondió el ICE sobre el caso del entrenador venezolano

El ICE respondió públicamente a la cobertura del caso. La agencia cuestionó las publicaciones periodísticas y sostuvo que Monsalve había sido arrestado por hechos relacionados con armas, municiones, drogas y bebidas alcohólicas abiertas.

El ICE justificó la decisión a partir de los elementos hallados en el auto del migrante venezolano Fotomontaje editado con IA

La familia sostiene que el entrenador no tenía relación con los elementos encontrados en el vehículo. Sus abogados, por su parte, buscan revertir la orden migratoria que podría terminar con su expulsión.