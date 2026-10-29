Es nicaragüense, el ICE lo de deportó a África y hoy ayuda a niños con las remesas que le envía su hija

Un nicaragüense llamado Kenis López organiza jornadas de asistencia comunitaria para niños de bajos recursos económicos después de haber sido deportado a África por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. El hombre les dona libros, útiles escolares y juguetes con las remesas que le envía su hija.

Quién es el nicaragüense deportado por el ICE que ayuda a niños en África

López es un ciudadano originario de Nicaragua que residió en EE.UU. hasta su expulsión en agosto de 2026.

Vivía en Minnesota desde 2022 y trabajaba en la construcción. En enero de 2026, agentes migratorios lo abordaron cuando subía a su camioneta frente a su casa en Mineápolis para dirigirse a su empleo.

Junto a otros migrantes de su misma nacionalidad, fue enviado a Bangui, en la República Centroafricana y, casi dos meses después, empezó a ayudar a comunidades locales en situación vulnerable.

El nicaragüense deportado por el ICE muestra cómo ayuda a niños en África

En la actualidad, realiza donaciones de libros, útiles escolares y juguetes. El hombre consigue estos materiales con ayuda económica que su hija le remite desde Estados Unidos.

Su principal plataforma de difusión es TikTok, donde, con varios videos en su cuenta personal, muestra el impacto que tiene su ayuda en los niños.

En su contenido, el nicaragüense refleja su gratitud por la oportunidad de apoyar a los más pequeños tras haber sido deportado de Estados Unidos y alejado de su familia.

Migrantes nicaragüenses deportados por el ICE denuncian trato violento

En TikTok, López difundió los testimonios de otros ciudadanos nicaragüenses que, al igual que él, fueron expulsados por el ICE y enviados hacia África.

Los relatos que recopiló detallan cómo fueron los procedimientos de detención ejecutados por el ICE en diversas ciudades estadounidenses. Según los testimonios, los uniformados hicieron uso de la fuerza para arrestarlos y luego deportarlos hacia el territorio africano.

“Me citó migración y luego cuando estaba allí me arrestaron. Posteriormente, me llevaron a Louisiana. Luego nos deportaron a golpes, porque no nos queríamos montar en el avión, nos engañaron”, contó Alfredo César Padilla, uno de los migrantes afectados.

Uno de los seis nicaragüenses deportados por el ICE hacia África contó cómo fue su detención y expulsión de EE.UU.

Por su parte, Mario José García Velázquez, otro de los nicaragüenses deportados, relató cómo fue en su caso: “Un agente del ICE me agarra, me sienta, me pone su rodilla contra mis piernas, yo estoy esposado, de repente me mete un golpe y me comenzó a ahorcar y a asfixiar, agarrándome con su mano la cabeza para tomarme del cuello”.

Cómo fue la deportación de los seis migrantes nicaragüenses hacia África

Un grupo de migrantes nicaragüenses fueron deportados a la República Centroafricana en dos operativos distintos. Los tres primeros -incluido López- arribaron a Bangui el 29 de agosto de 2026, mientras que los tres siguientes llegaron el 24 de octubre.

Según el diario Confidencial 30 de Nicaragua, los agentes federales arrestaron a los migrantes durante sus citas de control migratorio o directamente en sus viviendas particulares.

En ese marco, según el testimonio de uno de los detenidos, durante el traslado inicial, las autoridades ocultaron el destino real del vuelo y aseguraron falsamente que se dirigían a Miami, México u otros centros de detención.

Los primeros tres nicaragüenses deportados llegaron a África el 29 de agosto de 2026, mientras que los tres restantes lo hicieron el 24 de octubre Fotomontaje editado con IA

Según denunciaron los migrantes, el avión despegó mientras algunos pasajeros permanecían de pie en señal de protesta. También aseguraron que estuvieron esposados durante más de 24 horas.

La aeronave realizó escalas en Senegal, Guinea Ecuatorial y Burundi antes de aterrizar finalmente en la ciudad de Bangui. Al llegar a su destino, los seis nicaragüenses ingresaron a un albergue bajo custodia sin documentación personal ni conocimiento del idioma.