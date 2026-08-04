El ICE, en la mira: exigen respuestas tras la muerte de un migrante latino en un centro de detención de Nueva Jersey

Edwin López Cornejo, un migrante salvadoreño de 41 años, falleció mientras estaba detenido en el centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva Jersey. La familia denunció negligencia médica y la gobernadora del estado, Mikie Sherrill, solicitó el cierre del presidio.

Qué se sabe de la muerte de Edwin López Cornejo en un centro de detención de Nueva Jersey

Cornejo vivía en Estados Unidos desde hacía 20 años cuando fue detenido por agentes del ICE el pasado 18 de julio en Plainfield, Nueva Jersey. Fue trasladado a Delaney Hall a la espera de su deportación tras habérsele reinstaurado una orden previa de 2006, según consignó la agencia federal en un comunicado.

“El 25 de agosto de 2006, un juez de inmigración del Departamento de Justicia ordenó su deportación, y López-Cornejo fue deportado a El Salvador el 19 de octubre de 2006. Reingresó a EE. UU. en una fecha posterior desconocida”, sostuvo el ICE sobre las razones detrás de la detención de Cornejo.

El viernes anterior a su muerte, Edwin llamó a su madre, María Cornejo, para informarle que se sentía mal y que se le habían entumecido parte de la cara y la mano derecha. El sábado 1° de agosto, se quejó de mareos y fatiga en la cafetería del centro antes de dirigirse a la unidad médica, donde se desplomó.

Qué dice el ICE sobre la muerte de Edwin López Cornejo

De acuerdo con la agencia, el personal del centro de detención realizó maniobras de reanimación y llamó al 911. Sin embargo, fue trasladado al Hospital Universitario de Newark, donde fue declarado muerto a las 15.24 hs.

María Cornejo, la madre del salvadoreño, asegura que su hijo murió en el centro de detención

Por su parte, la mamá del salvadoreño, afirmó que el personal del hospital le había comunicado que el corazón de su hijo ya se había detenido antes de ingresar a las instalaciones.

“Por eso digo que [su muerte] fue en el centro de detención, porque cuando le llevaron al hospital su corazón ya no palpitaba”, dijo la madre del migrante en diálogo con El Diario del NY.

Pedido de las autoridades tras la muerte del migrante salvadoreño

Mientras se está a la espera de la causa oficial de la muerte, la familia de Cornejo acusa a la agencia y al centro de detención de “negligencia médica”.

Según Univision, los familiares afirmaron que Cornejo no recibió el tratamiento adecuado contra la diabetes, hipertensión y epilepsia focal durante las semanas que estuvo detenido, lo que provocó su colapso en el presidio.

Sherrill asegura que la muerte de Edwin Jovanny López Cornejo es un recordatorio para cerrar el centro de detención Delaney Hall X/@GovSherrillNJ

Debido a esto, organizaciones como el National Day Laborer Organizing Network y Mami Chelo exigen una investigación independiente de todos los casos de detenidos con necesidades médicas graves en el centro, y Sherrill solicitó el cierre del centro de detención.

“Me entristece enterarme del fallecimiento de un detenido en Delaney Hall este fin de semana. Esta tragedia es otro doloroso recordatorio de por qué se debe cerrar Delaney Hall”, dijo la gobernadora en su cuenta de X.