El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pagó en promedio unos US$13 millones al mes por camas vacías en cuatro centros de detención entre octubre de 2025 y abril de 2026. Así lo estimó la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) en un informe publicado el pasado 19 de noviembre.

Por qué el ICE paga por camas de detención que no usa

El organismo de control del Congreso también halló que el ICE pagó al menos 50% más que el valor fiscal tasado en nueve de los 11 almacenes que compró para detener inmigrantes. En Oakwood, Georgia, el precio equivalió a unas 4,5 veces esa tasación, según el anexo del informe citado por WSB-TV, aunque la GAO aclaró que el valor impositivo no siempre refleja el de mercado.

Según el informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, el ICE pagó al menos 50% más que el valor fiscal tasado Imagen ilustrativa generada con IA

Muchos contratos obligan a la agencia a pagar un número fijo de camas, ocupadas o no. En abril de 2026, el ICE tenía compromisos por 46.688 camas fijas en 64 centros. Entre octubre y abril quedaron sin usar, en promedio, 9733 por día.

La cifra de US$13 millones surge de una muestra de cinco centros recientes. Delaney Hall, en Nueva Jersey, superó su mínimo. En los otros cuatro, el gasto mensual estimado fue el siguiente:

Diamondback, en Watonga, Oklahoma : 836 camas vacías por día y unos US$5,84 millones.

: 836 camas vacías por día y unos US$5,84 millones. California City, en California : 1207 camas vacías y unos US$5,02 millones.

: 1207 camas vacías y unos US$5,02 millones. North Lake, en Michigan, y Folkston, en Georgia: US$1,63 millones y US$540 mil, respectivamente.

Sumados los siete meses analizados, el desembolso ronda los US$91 millones, según un cálculo propio con las cifras del informe. La ocupación varía con el tiempo, The Frontier informó que, según datos municipales, Diamondback alojó en agosto un promedio de 1923 detenidos diarios.

Qué pasará con los almacenes que ICE compró y ahora pone en venta

Entre enero y marzo de 2026, el ICE adquirió 11 almacenes por US$1074 millones. En marzo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) pausó nuevas compras a la espera de la revisión del nuevo secretario, Markwayne Mullin. En junio, Mullin afirmó que no se habían hecho la debida diligencia ni la planificación adecuadas.

Las compras de más almacenes que funcionen como centros de detención están pausadas hasta que el secretario del DHS, Markwayne Mullin, revise los documentos y gestiones Alex Brandon - AP

El ICE trabaja con la Administración de Servicios Generales para vender siete inmuebles. Por seis de ellos pagó al menos el doble del valor tasado. Los costos irrecuperables ya suman unos US$7,7 millones en estudios previos y US$12,8 millones en servicios y seguridad.

Qué implica la expansión de la detención para las comunidades inmigrantes

La población detenida pasó de 39.314 personas el 20 de enero de 2025 a 67.180 el 30 de julio de 2026, un aumento de 71%. Entre julio y agosto, el ICE compró por unos US$2200 millones cuatro centros que ya utilizaba, entre ellos California City y Otay Mesa, en California. Además, evalúa adquirir otros en Nueva Jersey, Colorado y Washington.

Según el informe, el gasto estimado mensual en California City (en California)es de US$5,02 millones Fotomontaje realizado con IA

Los funcionarios señalaron a los auditores que no esperan ahorros con esas compras. La GAO advirtió que, si cambian las políticas y baja la cantidad de detenidos, los contribuyentes podrían seguir pagando camas vacías durante años. El informe no analiza si estos compromisos influyen en arrestos o traslados.

En un informe de 2021, la GAO determinó que en mayo de 2020 el ICE pagaba 12.027 camas vacías por día, a un costo de US$20,5 millones mensuales. En 2024, la agencia anunció que cambiaría los mínimos garantizados por cargos mensuales fijos. Según los auditores, ese esquema conlleva el mismo riesgo.

El DHS aceptó las dos recomendaciones del nuevo informe: actualizar el plan de gasto de los fondos de detención y estimar los costos de ciclo de vida antes de nuevas inversiones. Mientras tanto, la convocatoria de ofertas por el almacén de Salt Lake City, el más caro de los 11, comenzó el 12 de noviembre, según KSL.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.